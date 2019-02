Die Stadt Diez würdigt seit Jahren ihre engagierten Bürger, die sich langjährig der Kunst und Kultur aktiv widmen, mit einem Kulturpreis. Der Diez-Freiendiezer Theodissa-Bühne wurde nun der Kulturpreis 2018 in Form einer Urkunde und eines gefüllten Kuverts von Stadtbürgermeister Frank Dobra in einer Feierstunde überreicht. So manche Nachbarstadt kann sich hier bei der Grafenstadt in Sachen Kultur und Ehrung zeigen lassen, wie es geht. Diezer Bürger wissen dies sehr zu schätzen, wenn regionales Theater, vielgestaltige Kunstausstellungen regionaler Kunstschaffender oder herrliche Konzerte von heimischen Chören und Orchestern geboten werden.

Nun konnte Ilona Reinhard, die langjährige Regisseurin und zeitgleich auch Chefin der Theodissa-Bühne, freudestrahlend den Kulturpreis der Stadt Diez stellvertretend für ihre wunderbaren und treuen Theatermimen entgegennehmen. Alle waren sie ...

Lesezeit für diesen Artikel (239 Wörter): 1 Minute, 02 Sekunden

