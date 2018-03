Sang- und klanglos: Immer mehr traditionelle Chöre geben auf

Das Nassauer Land ist für seine vielen leistungsfähigen Chöre bekannt. So hat sich der Kreis Limburg-Weilburg über Jahrzehnte als hessische Sängerhochburg einen Namen gemacht. In jedem kleinen Dorf klangen Lieder aus Gast- und Gemeinschaftshäusern. Doch mit der Blütezeit klassischer Chorbestände scheint es in unseren Breiten vorbei zu sein. Es vergeht kein Jahr, da wieder Gesangvereine mangels Beteiligung sang- und klanglos aufgeben müssen. Das Wort vom Chorsterben macht die Runde.

Einige Beispiele aus dem Südkreis: In Niederselters hat der MGV „Liederkranz“ vor vielen Jahren seine Arbeit eingestellt. In Eisenbach ist der MGV Harmonie zugrunde gegangen. In Oberselters singt der Quartettverein schon lange nicht mehr, ebenso der MGV Eintracht Würges. Allerdings gibt es dort noch einen Rentner- und gemischten Chor.

Der Männerchor in Dombach ist verstummt; der MGV in Werschau hat seine Arbeit kürzlich eingestellt. In Dauborn, Neesbach, Heringen und Linter gibt es auch keine Laienchöre (Gesangvereine) mehr. In Runkel-Ennerich haben der Männerchor und der gemischte Chor schon vor längerer Zeit aufgegeben. Im benachbarten Rhein-Lahn-Kreis sieht es nicht anders aus. Erinnert seien dort an den Kirchenchor Balduinstein, an die Frauenchöre in Heistenbach und Lohrheim, an die gemischten Chöre in Birlenbach, Hirschberg und Oberneisen. In der benachbarten Westerwaldgemeinde Görgeshausen gab es einen angesehenen Frauen- und Männerchor. Beide hatten keinen Nachwuchs und keine Perspektive mehr.

Was ist los mit dem Chorgesang, den der Limburger Sängerkreisvorsitzende Gerhard Voss beim Ehrungskonzert im Oktober in Beselich-Niedertiefenbach als schönstes Hobby pries und zugleich bedauerte, dass dies das letzte Ehrungskonzert der Sängerkreise Limburg und Oberlahn sein werde. Mit Bedauern stellte Voss fest, „dass diese Form der Ehrungskonzerte wohl nicht mehr zeitgemäß ist und das Interesse kontinuierlich nachgelassen hat“.

Auch der Appell von Landrat Manfred Michel, dass man im Chorgesang bereit sein müsse, neue Wege zu gehen, hallt bis heute nach. Traditionschöre müssten sich auch über die Anpassung ihrer Literatur Gedanken machen, wenn sie junge Sänger gewinnen wollten, so der Landrat, der die Verantwortlichen aufforderte, Ideen einzubringen, damit der Chorgesang im Landkreis hochgehalten werden könne. Und wörtlich: „Ich fände es tragisch, wenn es in einer Kommune keinen Gesang mehr gibt.“ Leider ist diese Tragik in zahlreichen Gemeinden bereits eingetreten. In anderen Orten haben angesehene Männerchöre mangels junger Stimmen fusioniert oder auf gemischte Chöre umgestellt. Auch manche der neuen Formationen gibt es schon nicht mehr. Beispiel Limburg: Dort hatten der MGV und die Limburger Chorfreunde zusammengefunden. Trotzdem kam das Aus. Stattliche Männerchöre haben einst die Region dominiert. Der MGV Eintracht Limburg imponierte einst mit 80 bis 100 Stimmen und versucht nunmehr als gemischter Chor zu überleben. Doch wie viele andere ist der Chor überaltert. Ansonsten gibt es in Limburg keine Gesangvereine mehr.

Den gleichen Weg hat, weil es anders nicht mehr ging, der einst so leistungsstarke MGV Frohsinn in Beselich-Obertiefenbach beschritten. Das Problem ist überall dasselbe. Die reinen Männerchöre in Würges und Villmar (Quartettverein) haben sich verabschiedet und singen gleichfalls als gemischte Chöre. Auch in Mensfelden kann der Chor nur noch gemischt existieren. „Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ Wird das so gern verwendete Zitat des Dichters Johann Gottfried Seume ad absurdum geführt? Was ist los mit unserer Liedkultur?

Von Dieter Fluck