Sandkasten im Großformat gebaut

Foto: up

Hahnstätten – Die Kleinen fühlen sich pudelwohl auf dem neu gestalteten naturnahen Außengelände des Kindergartens Pusteblume. Viele Ecken und Rückzugsmöglichkeiten sind für die rund 100 Kinder entstanden. Ein Erdhügel lädt zum rutschen oder buddeln ein, die mobile Wasserbaustelle zum planschen und matschen. Auf dem Baummikado schulen die Jungen und Mädchen ihren Gleichgewichtssinn oder turnen einfach darauf herum. Vor allem von Jungen heiß begehrt ist der neue Sandkasten, das mittlerweile siebte Projekt, das im Rahmen der der naturnahen Umgestaltung des Außengeländes fertiggestellt wurde.

„In einer längeren Vorbereitungsphase haben die Kinder den Sand mit allen Sinnen erlebt, über den schönsten Sandkasten der Welt philosophiert und dann ein Modell erstellt“, blickt Barbara Scheid, Erzieherin im Kindergarten und begleitende Kraft des Projekts, auf die Entstehung des Sandplatzes zurück. Tonnenweise Sand wurde über das Tor zu Jahnstraße auf das Gelände gefahren und grob verteilt. „Die Ideen der Kinder wurden bei einem sehr produktiven Arbeitseinsatz mit vier Familien verwirklicht. Väter, Mütter und Kindern packten mit an“, berichtet Barbara Scheid weiter. Die Ortsgemeinde unterstützte das Projekt „Sandkasten“ finanziell, mit Maschinen und Muskelkraft. Kräftig mit angepackt haben die rüstigen Senioren aus der Rentnerband im Verkehrs- und Heimatverein, die bereits bei vorherigen Projekten aktiv waren.

Eingefasst wurde der Sandkasten mit dicken Holzstämmen, die Förster Volker Müller aus dem heimischem Wald besorgte und von den Eltern an Ort und Stelle bewegt wurden. Den Sand verteilten die Kinder selbst und waren mit Feuereifer bei der Sache. Ein dicker Stamm, mitten im Spielbereich, dient als Tisch. „In die Umrandung werden noch große Kalksteine aus dem Steinbruch in Hahnstätten eingefügt. Die Organisation übernimmt ein Kindergarten-Opa“, so Barbara Scheid. Anlass für das Erzieherinnenteam, den Steinbruch von Schaefer Kalk, mit den Kindern unter die Lupe zu nehmen.

Mit dem Sandkasten ist eine weitere Etappe in der Neugestaltung des Kindergarten-Außengeländes nahezu abgeschlossen. Als nächste Projekte warten ein Insektenhotel und eine Lehmwand.