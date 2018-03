Psychologin: Vorsätze müssen realistisch sein

In der Silvesternacht haben wir die guten Vorsätze noch deutlich vor Augen. Eine Woche später haben dann einige schon aufgegeben. Dr. Gundula Rippen von der Vitos Klinik Weil-Lahn erklärt, welche Fehler wir beim Start ins neue Jahr womöglich machen.

Frau Rippen, eine Woche nach Neujahr, was schätzen Sie, wie viele Menschen haben ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr schon wieder über Bord geworfen?

Ich denke etwa 25 Prozent.

Da hätte ich jetzt auf mehr getippt?

Das ist auch wirklich nur eine Schätzung. Ich weiß es nicht. Als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, hätte ich gesagt zwischen 25 und 33 Prozent. Da ich aber von Haus aus optimistisch bin, würde ich sagen 25 Prozent.

Woran scheitern diese Vorsätze meist?

Vorsätze sind Absichtserklärungen. Sie können eine Idee sein, ein Wunsch, ein Plan oder ein Ziel, das man gern erreichen möchte. Man nimmt sich vor, weniger zu arbeiten, häufiger nein zu sagen oder eine Sprache zu lernen, die Garage auszumisten, und natürlich die üblichen Dinge wie abnehmen, mit dem Rauchen aufhören oder weniger Alkohol trinken. Die Vorsätze können dabei an ganz verschiedenen Dingen scheitern. Es kann zum Beispiel sein, dass das Interesse, das Vorhaben durchzuziehen, nicht groß genug ist. Die Vorsätze haben ja auch unterschiedliche Prioritäten. Für den Fettleibigen, der womöglich schon gesundheitliche Probleme hat, hat Abnehmen wahrscheinlich eine höhere Priorität als für jemand, der nicht zu dick ist.

Spielt es denn auch eine Rolle, inwieweit dieser Wunsch aus mir selbst herauskommt oder vielleicht eher von außen an mich herangetragen wurde?

Im Grunde macht es immer nur Sinn, so etwas zu planen, wenn man ein eigenes Interesse an der Umsetzung des Planes hat. Man muss selbst davon überzeugt sein, dass man nicht mehr rauchen möchte oder weniger Alkohol trinken will. Um das zu schaffen – da muss man ehrlich sein – gehört eine gewisse Stärke dazu. Sich Unrealistisches vorzunehmen, macht keinen Sinn.

Welche Rahmenbedingungen können das Durchhalten der Vorsätze außerdem erschweren?

Der Vorsatz muss realistisch sein. Er muss so gestaltet sein, dass man es auch hinbekommen kann. Wenn ich mir vornehme, mehr Sport zu treiben, muss ich dafür auch die Zeit haben und mir diese im Kalender freischaufeln. Man darf sich nicht überfordern. Wer sich vornimmt, fünf Tage in der Woche jeweils zwei Stunden Sport zu treiben, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schaffen.

Wie kann ich das realistisch einschätzen?

Ich muss mich selbst prüfen. Ist der Vorsatz realistisch, möchte ich das selbst? Der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, wie möchte ich es umsetzen. Da kann ich mir Etappenziele setzen, wie zum Beispiel in einer Woche ein Kilo abzunehmen. Und dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das: Esse ich abends nicht mehr oder stelle ich meine Ernährung um? Ich muss mein ganzes Verhalten auf den Prüfstand stellen. Es kann auch helfen, den einen oder anderen Grundsatz für mein Vorhaben schriftlich zu fixieren. Wenn man jemanden kennt, der den gleichen Vorsatz hat, ist das auch günstig. Gehen wir mal weg vom Abnehmen. Wenn ich eine Freundin habe, die die gleiche Fremdsprache lernen will, kann man sich gegenseitig motivieren. Oder, wenn ich schon seit drei Jahren meine Garage ausmisten möchte, dann könnte ich einen Freund um Hilfe bitten, direkt einen Termin fixieren und Hilfsmittel besorgen. Das erleichtert die Umsetzung.

Was macht es so schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören? Warum scheitern so viele?

Es fehlt an der eigenen Kraft, denke ich. Und ich sage bewusst nicht Willenskraft. Sie brauchen schon eine große Stärke und Selbstdisziplin, um mit dem Rauchen aufzuhören. Sie müssen sich fragen: Wie schaffe ich das? In welchen Situationen habe ich geraucht? Muss ich diese Situationen meiden? Was mache ich mit meinem rauchenden Freundeskreis? Wenn ich eine Zigarette angeboten bekomme, muss ich Nein sagen können. Dazu braucht man Stärke und Selbstdisziplin. Und man muss ehrlich sagen: Der eine hat viel von dieser Stärke, der andere weniger.

Wenn ich wenig Stärke habe, kann ich sie trainieren?

Jeder Mensch bringt natürlich eine gewisse Basisstärke mit, die auch gering sein kann. Aber man kann Selbstbewusstsein und -disziplin auch trainieren. Dafür gibt es Coaches, aber auch bestimmte psychotherapeutische Verfahrensweisen.

Warum fassen Menschen gerade zum Jahreswechsel gute Vorsätze?

Zwischen den Jahren ist eine ganz besondere Zeit, einmalig im Jahr. Die meisten Menschen kommen dann ein bisschen zur Ruhe. Sie haben das hektische Weihnachten überstanden und haben Zeit, über sich nachzudenken, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und zu bilanzieren. Und da denken viele darüber nach, was ist gut gelaufen, was nicht, was möchte ich verändern. So entstehen oft automatisch Vorsätze fürs neue Jahr. Die Menschen haben heute wahrscheinlich nie so viel Zeit wie zwischen den Jahren. Die meisten machen heute Aktivurlaub. Da bleibt im Rest des Jahres nicht mehr viel Zeit nachzudenken. Das ist nicht bei jedem so, aber bei vielen.

Wollen die Leute vielleicht auch nicht nachdenken und lenken sich deshalb stärker ab?

Das denke ich persönlich nicht. Ich glaube vielmehr, dass die Leute heutzutage durch verschiedene Beanspruchungen so überlastet sind, dass sie nicht mehr dazu kommen. Sie sind heute in ihren Jobs viel stärker beansprucht als früher, aber auch durch andere Dinge, die man so in seinem Alltag macht.

Woran denken Sie?

Viele müssen für ihren Job heute auch in der Freizeit erreichbar sein. Das Tempo, in dem wir leben, hat enorm zugenommen in den vergangenen Jahren.

Wie gehe ich damit um, wenn ich an meinem Vorsatz gescheitert bin?

Wenn man es nicht geschafft hat, seinen Vorsatz einzuhalten, dann versucht man es eben wieder. Niemand muss den Kopf in den Sand stecken. Man kann alles schaffen. Dann fängt man eben nicht am 1. Januar damit an, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Es kann helfen zu analysieren, warum es nicht geklappt hat. Was kann ich ändern? Und man muss sich immer weiter motivieren.

Wie gehe ich mit der Enttäuschung über mich selbst um?

Es ist menschlich zu scheitern, jeder hat Schwächen. Einen gescheiterten Vorsatz sollte man nicht überbewerten, sondern, vielleicht unter etwas geänderten Bedingungen, erneut einen Versuch unternehmen.

Von Kathrin Jansen