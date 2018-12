Der öffentliche Widerstand hat begonnen. Als einer der ersten betroffenen Patienten wendete sich bereits am Samstag Klaus-Hermann Wilbert schriftlich an Innen-Staatssekretär Günter Kern (SPD) sowie die Landtagsabgeordneten Matthias Lammert (CDU) und Jörg Denninghoff (SPD) und bat um Unterstützung im Kampf um den Erhalt der Landarztpraxis Dr. Hofmann in Altendiez. Die Zeit drängt: Noch bis Ende Februar sind die Räume im ersten Obergeschoss des Gebäudes an der Diezer Straße 15a angemietet.

Am 23. Oktober kann Petra Hofmann nicht mehr. Wenige Tage vor dem Tod ihres Ehemannes, des Altendiezer Allgemeinmediziners Dr. Udo Hofmann, schreibt die gelernte Industriekauffrau an die Landesregierung, konkret an ...

Lesezeit für diesen Artikel (499 Wörter): 2 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.