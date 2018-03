Projekttage in der Pestalozzischule Freiendiez fördern Kreativität

Aus unserem Archiv

Diez-Freiendiez

In der Pestalozzischule in Freiendiez wird am Freitag von 9.30 Uhr an ein Tag der offenen Tür zu der bunten und lebhaften Projektwoche stattfinden, die am Dienstag begonnen hat.Im Schülerparlament hatten die Klassensprecher sich auf die Themen Kunst und Experimente geeinigt. Auf dem Schulhof und in allen Räumen werden die Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren, kleine Experimente vorführen und den Zuschauern einen Einblick in ihre Arbeit gewähren. Ein kleines Büfett wird es ebenfalls geben.