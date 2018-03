Projekt Neu-Markt: Ein Platz für das urbane Leben

Wie kann der Neumarkt als Bindeglied zwischen Altstadt, Neustadt und Werkstadt aufgewertet werden? Was soll bleiben? Was muss sich ändern? Dazu hat das überregional bekannte Architekturbüro Ritz & Losacker zusammen mit dem CityRing Limburg ein Konzept entwickelt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Ob auf dem Platz geparkt werden kann, stand bei den Überlegungen im Hintergrund.

Für die Neugestaltung des Limburger Neumarkts wünscht sich der CityRing einen flexibel nutzbaren Allwetterbereich, bei dem sich eine gusseiserne Dachkonstruktion zwischen die Platanen einfügt. Sowohl der Wochenmarkt als auch Veranstaltungen wie das Weinfest oder der Christkindlmarkt könnten davon profitieren. Visualisierung: Architekturbüro Ritz & Losacker

„Wir präsentieren hier kein fertiges Konzept“, hob CityRing-Vorstand Stefan Wagner bei seiner Begrüßung hervor. „Wir wollen zum Gedankenaustausch anregen und mit unserem Projekt Neu-Markt einen innovativen Ansatz vorstellen, mit dem die Identität des zentralen Limburger Platzes gewahrt und gestärkt wird.“ Kernstück der Überlegungen zum Projekt Neu-Markt ist die Schaffung eines flexiblen Allwetterbereiches in der Platzmitte. Dafür soll sich eine am Jugendstil orientierte gusseiserne Überdachung mit Fachwerkstruktur zwischen die bestehenden Platanen einfügen. „Die zentrale Sichtachse auf den Georgsbrunnen und zur Altstadt bleibt dabei erhalten. Sie wird sogar verstärkt“, so der Architekt. Die kammartig angelegte Dachstruktur – vorstellbar wie zwei mit dem Rücken aneinander liegende Buchstaben E – würde mit einer Höhe von mehr als vier Metern um die Bäume herum gebaut und so gestaltet, dass die Luft zirkuliert und natürliches Licht einfällt. Diese Teilüberdachung würde den Platz witterungsunabhängig für die Nutzung des Wochenmarktes machen und saisonale Veranstaltungen wie Weinfest oder Weihnachtsmarkt aufwerten. In den Freibereichen unter den Platanen könnten attraktive Verweilmöglichkeiten, Spielgeräte für Kinder und Sinnesreize für alle Altersstufen geschaffen werden. Nicht ausgeschlossen wäre weiterhin das Parken besonders für Menschen mit Handicaps oder Patienten der umliegenden Arztpraxen.

Um den natürlichen Charakter der Dachkonstruktion zu unterstreichen, schlägt das Architekturbüro grün patiniertes Kupfer für die Eindeckung vor. Nicht nur als optisches Highlight, sondern auch zur Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt seien zusätzlich vertikale Mooswände angedacht.

Das Konzept der Überdachung böte Raum für verschiedene kulturelle Nutzungsmöglichkeiten wie Kleinkunst, Straßentheater, Musik oder ein „Speakers Corner“, erklärte Losacker, und es schaffe auch für die bestehenden Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe neue witterungsunabhängige Außenbereiche. Infrastruktur wie Licht, Strom und Wasser unter dem Dach würden die zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten unterstützen.

Selbstverständlich könne nach der Konzeptidee das Markttreiben unverändert bestehen bleiben. „Keiner muss umziehen“, sagte der Architekt auf Rückfrage aus dem Publikum. Über die Kosten seien heute noch keinerlei Angaben möglich, da die vorgeschlagene Überdachung exemplarisch zu sehen sei. Doch wäre die Konstruktion aus Gusseisen und Kupfer hochbeständig und ohne Aufwand zu unterhalten.

Die Idee passe gut zum Erscheinungsbild von Limburg, urteilte eine Zuhörerin. Sie hatte schon befürchtet, dass der CityRing „mit neumodischem Schnickschnack“ aufwarten würde.

Von Kerstin Kaminsky