Preisträger: Peter Reimer nimmt das Tempo raus

Peter Reimer gewinnt beim „35. Deutschen Rock- und Pop-Preis 2017“: Beim ältesten Musikwettbewerb Deutschlands konnte er sich im Finale gleich zwei erste Preise sichern: in den Kategorien „Bestes Weltmusikalbum“ und „Bester Gitarrist“.

Peter Reimer konnte sich gleich zwei erste Preise sichern: in den Kategorien „Bestes Weltmusikalbum“ und „Bester Gitarrist“.

Foto: privat

„Ich freue mich über diese Wertschätzung meiner Arbeit der letzten drei Jahre: das Produzieren eines Weltmusikalbums mit ausschließlich eigenen Titeln und meine Weiterentwicklung als Komponist und Gitarrist“, sagt ein glücklicher Peter Reimer über seine Preise. Der „Deutsche Rock- und Pop-Preis“ wurde von der „Deutschen Popstiftung“, dem „Deutschen Rock & Pop Musikerverband“ sowie der Fachzeitschrift „Musiker Magazin“ organisiert und fand in diesem Jahr zum 35. Mal statt. Der Wettbewerb war bereits für Bands und Künstler wie zum Beispiel Pur, Juli oder Luxuslärm Sprungbrett in eine Musikkarriere.

Der „35. Deutsche Rock- und Pop-Preis 2017“ fand erneut in Siegen in der Siegerlandhalle statt. Über 1000 Musiker strömten aus allen Teilen Deutschlands nach Siegen, um sich zu präsentieren und untereinander auszutauschen. Das 17-köpfige Jurorenteam aus Vertretern der Musikbranche und professionellen Musikern bewertete die etwa 90 Bands und Interpreten, die in sieben Livekategorien je einen Song präsentierten.

Der „Deutsche Rock- und Pop-Preis“ stellt einen Gegenentwurf zu kommerziellen Musik- oder Firmenwettbewerben dar. Der künstlerische Anspruch in den verschiedenen Einzelbereichen – Komposition, Text, Arrangement, Performance, Originalität und Kreativität – ist das einzige Kriterium bei der Beurteilung der Musikbeiträge.

Diesem Anspruch konnte Peter Reimer gleich in zwei Kategorien gerecht werden, sodass die Jury ihn zweimal auf Platz eins setzte. Damit ist nach dem Erfolg von „Islands of Tranquility“ 2014 auch sein aktuelles Album „Whats Left“ preisgekrönt.

„Dies trägt auch meiner Entwicklung vom Gitarre spielenden Sänger hin zum konzertierenden Gitarristen Rechnung“, verfolgt Reimer doch die vergangenen Jahre solistisch konsequent diesen Weg. Als Gitarrist gestaltet er „Entschleunigungskonzerte“, bei denen er mithilfe eines Loopers in Echtzeit atemberaubende Klanglandschaften zaubert und in denen er Menschen Impulse zum Thema „Entschleunigung“ gibt.

Die Herbstausgabe 2017 der Fachzeitschrift „Akustik Gitarre“ bezeichnete seine Musik als eine Mischung aus internationaler Folklore, Weltmusik und Minimal Music und sein aktuelles Album als „perfekte Scheibe zum Wiederrunterkommen“. Neue Stücke wie zum Beispiel eine sechssätzige „Schottland-Suite“ sind auf dem Weg, derzeit wird ein Management gesucht, und Peter Reimer wird auch in 2018 auf Entschleunigungsmission sein. Er möchte weiterhin Menschen mit Musik berühren und mit seinen Gedanken zum Thema „Entschleunigung“ inspirieren. red