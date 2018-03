Platz schaffen für seniorengerechte Wohnungen der AWO: An Fröbelschule rücken Abrissbagger an

An der Fröbelschule in Altendiez haben die Vorbereitungen zum Abriss begonnen: Innerhalb des kommenden Halbjahres soll das Grundstück für eine seniorengerechte Wohnbebauung zur Verfügung stehen.

Die Container sind schon gut gefüllt, die Vorbereitungen für den Abriss der Fröbelschule in Altendiez haben begonnen.

Foto: Heinz Burkhard Westerweg

Vor dem Gebäude stehen Container, im Innern warten große Kunststoffsäcke auf den Abtransport. Bis auf das Mauerwerk wurde das 1984 bezogene Schulgebäude in den vergangenen Wochen entkernt. Möbel und Einrichtung sind ausgebaut, Flure und ehemalige Klassenräume besenrein. Nach der Handarbeit kann im neuen Jahr der Bagger anrücken.

Doch noch ist zu klären, ob belastetes Baumaterial vorhanden sein könnte und Schadstoffe gesondert entsorgt werden müssen. Proben sollen Aufschluss geben. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird über eventuell anfallende Zusatzkosten zu verhandeln sein, kündigte Ortsbürgermeister Thomas Kessler die nächsten Schritte an. Die Decken sind verschwunden, die Dämmung ist entfernt, bis auf die Außenpforten wurden auch Türen und Zargen ausgebaut. Geblieben ist der nackte Betonboden. Vom Verkehrsübungsplatz vor dem einstigen Verwaltungstrakt ist nach Baustellenverkehr nichts mehr zu sehen, der Gartenteich neben dem Verbindungsflur schon vor Jahren verfallen. Ein Jahr früher als zunächst gedacht war 2014 mit dem Ende des Schuljahres auch das Ende der Bildungsstätte gekommen. 30 Jahre nach der Eröffnung hatten andere pädagogische Konzepte die Einrichtung überflüssig gemacht.

Nicht die Zahl der hilfsbedürftigen Schüler war zurückgegangen, die Jungen und Mädchen wurden in die Schulen der Umgebung integriert. Für den eigenen Standort fehlte der Bedarf: Von 148 Schülern im Jahr 2003 – einst musste auf dem Gelände sogar ein Pavillon aufgestellt werden, um den Andrang aufzufangen – waren 43 verblieben. Mit dem Abschluss der neunten Klasse wurden 13 davon entlassen …

Aus einer weiteren sinnvollen Nutzung des Gebäudes, die Ortsgemeinde favorisierte die Umgestaltung zur Seniorenwohnanlage, wurde nichts. Der Umbau wäre nach Worten des Ortsbürgermeisters „durchaus machbar und finanzierbar“ gewesen, der Betrieb der „überdimensionierten Liegenschaft“ aber zu kostspielig geworden. „Unrentabel“ stand schließlich als Fazit unter dem Bauvorhaben. Nachdem die Ortsgemeinde im Dezember 2016 Grundstück und Gebäude für 100.000 Euro vom Landkreis erwerben konnte, stehen nun bis zu 200.000 Euro – gegenfinanziert durch den Bodenwert – als Abrisskosten an.

Unterdessen hat ein Vorentwurf für einen Neubau an der Heistenbacher Straße recht konkrete Formen angenommen. Die Arbeiterwohlfahrt möchte auf dem Gelände 24 Wohnungen mit kleinem Zuschnitt, eine Wohngruppe, Tagespflegebereich und einen ambulanten Dienst – Bedarf und finanzierbare Bedingungen vorausgesetzt – errichten. In etwa drei Jahren könnte neben dem Oranien Campus eine Bleibe für betreutes Wohnen im Alter stehen, zweigeschossig und mit Potenzial für Erweiterungen. Über das ganze Grundstück hinweg ist der Entwurf auf funktionale Abläufe ausgerichtet, zugleich erlaubt der Zuschnitt von Gelände und barrierefreiem Flachdach-Bauwerk bedarfsgerechte Erweiterungen über ein drittes Stockwerk oder einen Anbau für zehn bis 20 Wohnungen. Der dafür nötige Bereich könnte alternativ der Gemeinde auch für bis zu fünf Baugrundstücke dienen. Noch gehen die Vorplanungen in einem Baustein-Modell von 24 Wohnungen in der Größe von jeweils 45 Quadratmetern aus, die als bisher berücksichtigte „Platzhalter“ auch größer ausfallen oder kombiniert werden können. Eine Wohnung ist mit 90 Quadratmetern bemessen. Dazu kämen ein Gemeinschaftsraum, eine Wohngruppe mit 450 Quadratmetern Fläche für acht Personen, ein Tagespflegebereich (250 Quadratmeter) und der ambulante Dienst (130 Quadratmeter). Stellplätze würden im nördlichen Bereich des u-förmig angelegten Gebäudes entstehen, ein Gartenhof vorgelagert, Tagespflege und ambulanter Dienst in der Nähe des Haupteingangs untergebracht.

Nach gegenseitigen Interessenbekundungen soll jetzt über Bürgerinformationen hinaus der Bedarf ermittelt und die Kostenstruktur durchkalkuliert werden. Neben den Gesamtkosten soll auch der Mietpreis für die Seniorenwohnungen erschwinglich sein. hbw