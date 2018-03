Pegel deutlich angestiegen: Regen und Wind bringen Schäden und Hochwasser

Einen ungemütlichen Jahresbeginn beschert das Wetter den Menschen in der Diezer Region. Das Sturmtief „Burglind“ brachte kräftige Niederschläge, die am Mittwoch teils als Graupel- und Hagelschauer auf den Boden prasselten.

„Land unter“ heißt es wieder an den Lahnanlagen in Diez. Foto: Andreas Galonska

Die gesamte Nässe sorgte bei dem bereits stark durchfeuchteten Boden dafür, dass der Pegel der Lahn und seiner Nebenflüsse kräftig in die Höhe schnellte. In den letzten Dezembertagen hatte er noch bei 2,25 Meter gelegen, doch dann ging es Silvester schon auf mehr als 3 Meter nach oben. Am Dienstag wurden am Pegel Diez dann schon fast 4 Meter gemessen, bevor gestern gegen 15 Uhr schließlich 4,75 Meter erreicht wurden – Tendenz weiter steigend. Am Pegel Kalkofen wurden nach Neujahr mehr als 4 Meter Wasserstand vermeldet, Mittwochnachmittag waren es schließlich 5,81 Meter. Auch bei den Nebenpegeln wurde ein deutliches Anschnellen verzeichnet. Die Aar kletterte in Zollhaus auf 1,30 Meter, ging dann am Mittwochnachmittag aber wieder leicht zurück.

An der Brückenbaustelle an der Aar ist viel Treibholz angeschwemmt worden. Foto: Andreas Galonska

An der Brückenbaustelle an der Aar in Diez schwemmten die Fluten massenhaft Äste und Stämme an, die sich an dem Bauwerk aufstauten. Laut dem Diezer Stadtbürgermeister Frank Dobra soll das Treibgut zunächst nicht beseitigt werden, da das Wasser weiterhin abfließen kann. An der Baustelle für die Zufahrt zum künftigen kleinen Tunnel wurden allerdings am Mittwochnachmittag Geräte vorsorglich in Sicherheit gebracht. Ebenfalls als Sicherheitsmaßnahme wurden an dem Parkplatz am Bolzplatz und an der Einfahrt zum Parkhaus Werkes Schilder aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer für die Hochwasserlage sensibilisieren sollen. Es wurde auch darum gebeten, dass Dauerparker erreichbar bleiben sollen, sprich: hinter der Windschutzscheibe eine Telefonnummer hinterlassen, unter der sie bei steigendem Hochwasser gewarnt werden können.

Der Diezer Pegel könnte am Donnerstag 5,50 Meter erreichen, in Kalkofen könnten es 6,40 Meter werden. Für den Marburger Pegel werden allerdings schon fallende Werte erwartet, was die Gesamtlage langsam entspannen könnte.

Von unserem Redakteur Andreas Galonska