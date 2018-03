Neujahrsempfang: Sicherheit ist für die Union ein großes Thema

Verändert der Terror unser Leben? Und wie? Trägt ein subjektives Sicherheitsgefühl etwa durch erlernte Selbstverteidigung vor einem Amoklauf tatsächlich zur objektiven Sicherheit bei? Oder setzen mehr Waffen in privater Hand nur eine Gewaltspirale in Gang? Fragen, die Stadtverbandsvorsitzende Jeska Middelhaufe gestern beim Empfang von Kreis- und Gemeindeverbands-CDU umgehend mit dem Wort „Handlungsbedarf“ beantwortet: „Bevor friedliche Menschen aufrüsten, müssen Polizei und Staatsmacht gestärkt werden.“

Matthias Lammert, Jeska Middelhaufe und Referent Johannes Gerster beim Empfang der Rhein-Lahn-CDU im Diezer Grafenschloss: Das Thema Sicherheit stand dort auf der Tagesordnung.

Foto: Heinz Burkhard Westerweg

Ein Einstieg, der die Gäste hinführen soll zum Referat von Gastredner Dr. Johannes Gerster zum Thema „Frieden im Nahen Osten – Vision oder Illusion?“, und der auch durchklingen soll im musikalischen Start von Gerhard Kraus und Roland Röhlich von den Holzheimer Schoppensängern. „Es war einmal“ und „My Way – so ist mein Leben“ passen beim 20. Neujahrsempfang der Christdemokraten durchaus zur zunehmenden Gewalt an den Grenzen Europas – und der Sorge vieler Menschen um die Sicherheit im eigenen Land.

„Wir sind gut aufgestellt, müssen aber weiter daran arbeiten“, rät Kreisvorsitzender Matthias Lammert den Gästen – gekoppelt an zwei Faktoren. Der gerade zurückliegende Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus sei Auftrag und Verpflichtung, der Beitrag des im vergangenen Jahr verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl zum Frieden in Europa eine Botschaft für die Zukunft.

Ein Anliegen, das der durchs Elternhaus geprägte frühere Landesvorsitzende sofort aufgreift. Es gebe allen Grund zu überlegen, was wir politisch falsch machen, wenn im Bundestag eine Partei sitzt, die ausgrenzt, nennt Gerster die „Demokratie zu schön und zu schade, sie Radikalen zu überlassen“. Wieder näher an die Menschen heranrücken, in ihrem Interesse den Anfängen wehren, greift der ehemalige Bundestagsabgeordnete Entwicklungen auf, wie sie auch Kirchen, Parteien und Gewerkschaften kennen.

Gerster, vormals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, innenpolitischer Sprecher, Spitzenkandidat und sogar Generalfeldmarschall der Mainzer Fastnachtsgarde, möchte kurz und „mit Mut zur Lücke“ einen Krisenherd skizzieren, der seit Ausrufung des Staates Israel schwelt und aktuell keine Aussicht auf Befriedung verheißt. Im Gegenteil: Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt durch die USA habe den Konflikt noch befeuert, sieht Johannes Gerster in einer unübersichtlichen Gemengelage niemanden, der auf politischer Seite einen belastbaren Friedensvertrag aushandeln könnte. Seit Amerika in einer Zeitenwende mit Machtvakuum als Vermittler ausfalle, hätten sich die Chancen auf eine Lösung noch verschlechtert. In seinem Bild, das „etwas anders ist als in der Öffentlichkeit bekannt“, bezeichnet der Referent den Siedlungsbau vor dem Hintergrund einer Zwei-Staaten-Lösung als falsch und die Tatsache, dass die arabische Welt das Existenzrecht Israels nicht anerkenne, als Grundübel für ein Land, das keine völkerrechtlich anerkannten Grenzen habe. Hier stehe ein demokratisches Land, das durch seine neuen Technologien zu den modernsten Staaten der Welt gehöre, rückwärtsgerichteten Ideologien gegenüber.

Im Kongresssaal der Jugendherberge Grafenschloss blickt Landtagsabgeordneter Matthias Lammert auf den „gefühlten Dauerwahlkampf“ im vergangenen Jahr zurück, auf das anhaltende Hoffen auf eine stabile Regierung. Aber, wirft der Kreisvorsitzende ein und stärkt damit das Gewicht des Bundestags im politischen Gefüge, „es gibt ein gewähltes Parlament“. 2018 erwartet Lammert mit Blick auf die Politik ein etwas ruhigeres Jahr – trotz der Wahlen in Hessen und Bayern. Nicht fehlen darf im Ausblick die Kommunalwahl Mitte 2019.

Johannes Gerster taucht abschließend noch einmal in die Vergangenheit ein und signiert sein Buch „Typen und Mythen“ von Franz-Josef Strauß und Herbert Wehner bis heute …

Von unserem Mitarbeiter Heinz Burkhard Westerweg