Neues Schulzeitalter hat begonnen

Eine ganz besondere Einschulung gab es gleich am ersten Tag nach den Sommerferien in Katzenelnbogen. Hier startete an der bisherigen Realschule Plus der erste Jahrgang der neuen Fachoberschule (FOS). 40 Schüler wollen hier in den nächsten zwei Jahren auf das Fachabitur hinarbeiten. 19 der frischgebackenen FOS‘ler haben die Fachrichtung Gesundheit, 21 die Fachrichtung Wirtschaft belegt. Die Oberstufenschüler kommen unter anderem aus den Verbandsgemeinden Diez, Hahnstätten, Katzenelnbogen und St. Goarshausen. Schülertransport, Unterbringung und Personalsituation – das alles sei pünktlich organisiert worden, freute sich Schulleiter Wolfgang Peters.

Die "Neuen" am Schulzentrum in Katzenelnbogen Foto: das

Katzenelnbogen – Eine ganz besondere Einschulung gab es gleich am ersten Tag nach den Sommerferien in Katzenelnbogen. Hier startete an der bisherigen Realschule Plus der erste Jahrgang der neuen Fachoberschule (FOS). 40 Schüler wollen hier in den nächsten zwei Jahren auf das Fachabitur hinarbeiten. 19 der frischgebackenen FOS‘ler haben die Fachrichtung Gesundheit, 21 die Fachrichtung Wirtschaft belegt. Die Oberstufenschüler kommen unter anderem aus den Verbandsgemeinden Diez, Hahnstätten, Katzenelnbogen und St. Goarshausen. Schülertransport, Unterbringung und Personalsituation – das alles sei pünktlich organisiert worden, freute sich Schulleiter Wolfgang Peters.

In diesem Zusammenhang dankte er bei der offiziellen Begrüßung der Kreisverwaltung und Verbandsgemeinde für die groß-artige Unterstützung und hervorragende Kooperation während der Vorbereitungsphase und betonte, dass auch die Berufsbildende Schule Diez eine große Hilfe gewesen sei. Sie unterstützt die neue FOS unter anderem mit ihrem Wissen und Personal. Peters begrüßte die fast schon erwachsenen „i-Dötzchen“, die ihrem Alter entsprechend natürlich ohne Eltern erschienen, im Atrium der Schule und bedauerte augenzwinkernd, dass er ihnen zur Einschulung keine Schultüte überreichen kann.

Der Schulleiter erinnerte daran, dass es bereits in den 80er Jahren Bestrebungen gab, in Katzenelnbogen eine Oberstufe einzurichten. Er freute sich, dass aus dem lang gehegten Traum nun endlich Wirklichkeit geworden sei.

Im ersten Jahr arbeiten die FOS-Schüler an drei Tagen pro Woche in Praktika, die sie sich vor dem Schulbeginn bereits gesucht haben, und besuchen an zwei Tagen den Unterricht. Im zweiten FOS-Jahr haben sie dann Vollzeitunterricht, bevor sie die Abiturprüfung ablegen. Fast die Hälfte der Fachoberschüler ist zuvor bereits auf die Realschule plus Katzenelnbogen gegangen, musste das Schulgebäude also nicht neu kennenlernen. Die „Neuen“ wurden freundlich empfangen, herumgeführt und knüpften gleich am ersten Tag schnell Kontakte. Nach der offiziellen Begrüßung blieb dann aber nicht viel Zeit: Bei der Schulsekretärin bekam jeder der angehenden Abiturienten sein Bücherpaket überreicht und nach dem obligatorischen „Einschulungsfoto“ ging es auch schon los mit dem ersten Oberstufenunterricht in der elften Klasse der neuen Realschule plus/Fachoberschule Katzenelnbogen, wie das Schulzentrum ab sofort heißt. das