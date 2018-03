Seit der Gründung vor vier Jahren geht das private Gymnasium in Altendiez neue Wege. Zur Finanzierung des anstehenden Umbaus der zweiten Gebäudehälfte schlägt die Schule eine in dem Bereich nach eigenen Angaben völlig neue Richtung ein. Als erste Bildungseinrichtung deutschlandweit sammelt die Schule ab sofort über eine von einem darauf spezialisierten Frankfurter Unternehmen (CrowdDesk) betriebene Fundingpage bis zu 1,5 Millionen Euro, um die Renovierung des Schulgebäudes sowie den Erwerb der benötigten Ausstattung der Unterrichtsräume zu finanzieren. Die Finanzierung wäre auch über den normalen Bankenweg denkbar, allerdings bietet die Schule, so schreibt sie in einer Mitteilung, Investoren somit die Möglichkeit, sich am Fortschritt der Schule zu beteiligen. Damit sei der Oranien-Campus Altendiez die erste Bildungseinrichtung in Deutschland überhaupt, die mit einer Crowdinvesting-Kampagne Geld sammelt. „Mit unserem Projekt wollen wir für unsere Schüler eine Zukunft schaffen, die es ihnen ermöglicht, zeitgemäß zu lernen und Schule als einen Ort der Freude und des Fortschritts zu erleben. Gleichzeitig möchten wir privaten Anlegern sowohl ein ethisches Sachwert-Investment als auch eine wirtschaftliche Teilhabe am Erfolg unseres Konzeptes ermöglichen“, erklärt Dr. Jens Feld, Vorstand und Schulleiter des Gymnasiums Oranien-Campus.

Das über die Fundingpage eingeworbene Geld ermöglicht es der Schule laut Feld, die noch wachsende Schülerzahl mit modernen Unterrichtsräumen und Lernmitteln auszustatten. Dazu gehören nach Darstellung der Schule flexible Einzeltische, ...

Lesezeit für diesen Artikel (298 Wörter): 1 Minute, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.