Neue Verkehrslösung: Alte Scheune macht Platz für Bau eines Wendehammers

Weitgehend unbemerkt haben nahe der „Innenstädtischen“ Arbeiten an einem wichtigen Projekt des künftigen Diezer Verkehrskonzeptes begonnen: Das sogenannte Haus Kuhn gegenüber dem Rewe-Markt ist samt Anbau und Garage weitgehend entkernt, an der benachbarten Bruchsteinscheune fehlt auf dem Backsteingiebel bereits der Dachstuhl.

Das sogenannte Haus Kuhn gegenüber dem Rewe-Markt soll Platz machen für einen Wendehammer. Der Abriss ist Teil des Verkehrskonzepts, das nach dem Bau des kleinen Tunnels zum Tragen kommt.

Foto: Heinz Burkhard Westerweg

Der teilweise verfallene Komplex soll Platz machen für einen Wendehammer; Fahrzeuge, die nach Fertigstellung des Tunnels die Schaumburger Straße befahren, müssen hier umkehren. Die jetzige Umgehung wird vor dem Ostportal, durch das der Verkehr im Bereich der Aarquerung wieder auf die Fahrbahn geleitet wird, durch eine Schranke abgebunden. Gern hätte die Stadt das seit Jahren leer stehende Gebäude schon mit dem Ärztehaus (das dem Supermarkt weichen musste) abgerissen, doch der Plan wurde verworfen. Im Zuge des Tunnelprojekts erwarb der Landesbetrieb Mobilität (LBM) schließlich das Grundstück zusammen mit weiteren Gebäuden, die derzeit noch in der Nähe des alten Fruchtspeichers über der geplanten Tunnelstrecke stehen.

Am Schläferweg, dazu gehört der Straßenschwenk rund um das Objekt, war das Bauwerk in einem derart baufälligen Zustand, dass seitens der Stadt Sicherungsmaßnahmen nötig geworden wären. Die Kosten sollten jedoch eingespart werden, nannte Dr. Kai Mifka vom LBM den Grund für den vorgezogenen Abbruch. „Wir wollten die Fläche freihaben“, kann sich der stellvertretende LBM-Leiter bei Bedarf eine Nutzung für die Bauarbeiten vorstellen. Die beauftragte Firma Meyer Bau aus Runkel hat das Bauwerk zunächst entrümpelt und im Anschluss mit der Entkernung begonnen. Begleitet wird die Maßnahme von der Altendiezer Architektin Sonja Meffert, deren Büro auch die Planung für das Betriebsgebäude des Tunnels übernommen hat. In der Zwischenzeit hat der Landesbetrieb Mobilität den Bauantrag für den Tunnel in Bonn vorgelegt und vom Bundesverkehrsministerium die Genehmigung bekommen, teilte Dr. Kai Mifka auf Anfrage mit. Derzeit wird im Landesbetrieb die Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereitet. In den nächsten Tagen soll mit der Verbandsgemeinde das Verkehrskonzept für die Bauzeit besprochen werden. hbw