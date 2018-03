Nachruf: Vorbild in der Sorge um Kranke und Trauernde

Sein Leben war unglaublich vielseitig und geprägt von der Sorge um Kranke und Trauernde. 16 Jahre davon war er im Dekanat Runkel ein kompetenter Begleiter und Berater für Menschen in Grenzsituationen. Nach langer Krankheit ist der evangelische Pfarrer im Ruhestand, Paul-Gerhard Platte, im Alter von 73 Jahren an seinem Wohnsitz Caputh am Schwielowsee bei Berlin gestorben.

Foto: privat

Nach dem Schulbesuch in seiner Heimatstadt Wuppertal begann Platte seine berufliche Laufbahn mit einer kaufmännischen Lehre und schloss danach eine zweite Lehre als Elektriker ab. Er besuchte die technische Abendschule und brachte es zum Industriemeister. 1966 lernte Paul-Gerhard seine Ehefrau Liselotte kennen, die ihn ermutigte, zum Theologen "umzuschulen". Platte holte den Realschulabschluss nach und absolvierte eine seminarisch-theologische Ausbildung. 1968 zog das Paar nach Stuttgart, wo er zwei Jahre als Gemeindediakon und Religionslehrer arbeitete. Weitere zwei Jahre wirkte Platte in Berlin als Gemeindeleiter bei der Stadtmission und in der kirchlichen Erwachsenenarbeit.

Im Selbstunterricht studierte der Vater von vier Kindern Theologie und absolvierte zwei theologische Kolloquien. 1975 übernahm er das Pfarramt in Aarbergen/Hohenstein (Rheingau-Taunus-Kreis) und baute dort eine Krankenpflegestation auf, die später zur Diakoniestation wurde. 1983 zog die Familie nach Villmar in das frühere Stellwerk der Bahn. Von hier aus versah Platte 16 Jahre lang die Seelsorge in den Krankenhäusern Limburg und Diez. Zusätzlich war er zwei Jahre lang Gefängnispfarrer in der JVA Limburg.

Der Seelsorger spürte bald, dass Menschen in Grenzsituationen von Krankheit und Tod einen kompetenten Berater brauchen. Er absolvierte per Fernstudium eine psychologische Zusatzausbildung und einen Lehrgang in Psychotherapie. 1996 legte er an der Akademie für ganzheitliche Lebens- und Heilweisen im rheinland-pfälzischen Haan die Prüfung zum Heilkundlichen Psychotherapeuten ab und qualifizierte sich danach zum Supervisor und Verhaltenstherapeuten.

Sein Wissen brachte der durch sein besonnenes und ausgeglichenes Wesen beliebte Geistliche auch in die Mitarbeiterbetreuung der heimischen Notfallseelsorge ein, baute ab 1985 in der Region Limburg/Diez/Westerwald ein Netzwerk der Trauer- und Hospizseelsorge auf, die 1996 in Limburg einen Verein gründete. Einen Ausgleich für seinen aufreibenden Dienst fand Pfarrer Platte in ausgiebigen Wanderungen. 1991 war der begeisterte Fahrer eines Elek- tromobils mit dem Umweltpreis des Kreises Limburg-Weilburg ausgezeichnet worden.

"Für die Motivation, sich ein Berufsleben lang durch Weiterbildung neuen Herausforderungen zu stellen", wurde er im März 2000 von der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, in Berlin mit dem Ehrenpreis für "Lebenslanges Lernen" ausgezeichnet. Ungezählte Menschen in unserer Region, haben dem verstorbenen Seelsorger viel zu verdanken. Dieter Fluck