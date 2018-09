Als der Mann mit Spiritus in der einen und einem Feuerzeug in der anderen Hand vor dem Schuppen neben ihrem Haus steht und brüllt: „Ich brenne das hier alles ab!“, ist die Grenze des Erträglichen endgültig überschritten: Zwei Nachbarinnen eines offensichtlich psychisch sehr kranken Mannes wissen sich nicht anders zu helfen, als eine lange Leidensgeschichte an die Öffentlichkeit zu bringen. Eine Geschichte, unter der ein ganzer Ort leidet. „Psychoterror ist das“, und: „Behördenversagen ersten Grades“, sei dafür verantwortlich, dass sich in Balduinstein seit Monaten niemand mehr sicher fühle.

Seit April hat sich Folgendes im idyllischen Balduinstein zugetragen: Ein Rentner, der bisher hilfsbereit und freundlich im Ort lebte, wird nach 27 Jahren von seinem Lebensgefährten verlassen. Daraufhin verwahrlost er ...

Lesezeit für diesen Artikel (1075 Wörter): 4 Minuten, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.