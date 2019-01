Nach Überfall auf Globus-Markt: Setzten Täter Fluchtwagen in Brand?

Auf dem Gelände des Globus-Markts in Limburg ist am frühen Montagnachmittag ein Überfall auf den Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens verübt worden. Die Polizei fahndet jetzt nach den Tätern.

Symbolbild. Foto: picture alliance/dpa

Gegen 13.40 Uhr befand sich der bewaffnete Mitarbeiter in der Nähe seines Fahrzeug und wurde von einem männlichen Täter abgepasst, der ihn mit einer Schusswaffe bedrohte und dazu aufforderte, sich auf den Boden zu legen. Aufgrund der Bedrohungssituation folgte der Mitarbeiter direkt den Anweisungen des Täters, heißt es nach Angaben der Polizei.

Unmittelbar danach griff der Täter nach der Waffe des Angestellten, nahm zunächst diese an sich und ergriff anschließend auch den metallischen Transportbehälter, in dem sich ein größerer Bargeldbetrag befand. Dann begab sich der Täter zu einem schwarzen VW Tiguan und flüchtete mit diesem in zunächst. Erste Ermittlungen der Polizei zu dem abgelesenen Kennzeichen ergaben, dass dieses bereits vor mehreren Wochen im Bereich des Main-Kinzig-Kreises gestohlen wurde.

Kurz vor 14 Uhr meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben im Bereich des in der Dietkircher Straße in Limburg-Offheim gelegenen Sportplatzes ein brennendes Fahrzeug entdeckt habe. Dabei handelte es sich, so die Polizei, um einen schwarzen VW Tiguan, möglicherweise das Fluchtfahrzeug des Täters, der vollständig ausbrannte.

Kurz darauf meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er ebenfalls um kurz vor 14 Uhr einen mit zwei Personen besetzten schwarzen VW Tiguan unweit des Sportgelände wahrgenommen und dabei auch gesehen habe, wie ein Mann aus dem Auto ausgestiegen und mit einer weißen Tasche weggegangen sei. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieben zunächst erfolglos.Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter oder den Tätern.

Der Täter soll nach Angaben der Polizei akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Die Beamten schätzen, dass er 25 bis 45 Jahre alt, circa 185 cm groß und schlank gewesen ist. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenshirt und einer Jeanshose, sein Gesicht war mit einer weißen Maske verdeckt. Hinsichtlich des mit am Fluchtfahrzeug gesehenen zweiten Mannes ist lediglich bekannt, dass dieser ebenfalls mit einer Jeanshose bekleidet war. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass die mutmaßlich zwei Täter bewaffnet sein dürften, weshalb um besondere Vorsicht bei verdächtigen Beobachtungen gebeten wird.

Das Kommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizei in Limburg erbittet Anrufe von Zeugen und Hinweisgebern unter der Rufnummer 06431/9140-0.