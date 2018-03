Nach Protesten: Abbiegespur auf L 318 wird wieder geöffnet

Die frisch eingerichtete Baustelle auf der Landesstraße 318 von Birlenbach in Richtung Aartal zur B 54 sorgt für Ärger bei Verkehrsteilnehmern.

Zurzeit geht es nur einspurig an der Zufahrt zum Schulzentrum vorbei. Foto: ag

An der L 318 müssen Autofahrer an der Ampel warten. Dass sie von dort aus auch nach links in Richtung Diez abbiegen können, war bislang nicht klar und wird nun deutlicher ausgeschildert. Fahrer aus der Gegenrichtung können dort ebenso nach rechts abzweigen. Fotos: Andreas Galonska Foto: ag

Zunächst war kein Linksabbiegen möglich, wenn Fahrer von Birlenbach zur Schaumburger Straße wollen. Auch für die Gegenrichtung aus Freiendiez oder der B 54 war dieser Weg in den vergangenen Tagen versperrt. Fahrer aus allen drei Richtungen – von der Schaumburger Straße, aus Birlenbach und von der Bundesstraße 54 oder der Aarstraße kommend – mussten sehr lange an einer der drei Ampeln warten, was vor allem in Birlenbach zu Rückstaus führte. Die gerade eingerichtete Baustelle dürfte bis zum Frühjahr auf der Querspange bestehen bleiben. Solange müssen sich die Autofahrer an den Ampelbetrieb gewöhnen.

Der Birlenbacher Ortsbürgermeister Dieter Hörle konnte gestern aber Entwarnung geben, was die Probleme mit dem Linksabbiegen in Richtung Schaumburger Straße in Diez angeht. "Die Ausschilderung war wohl missverständlich, aber das wird nun geändert", berichtete Dieter Hörle, der sich zusammen mit Mitarbeitern des Landesbetriebs Mobilität (LBM) die Lage vor Ort ansah. "Das Linksabbiegen sollte schon nach der Einrichtung der Baustelle möglich sein, doch wurde das von den meisten Fahrern nicht richtig erkannt", betonte Dieter Hörle. Tatsächlich haben aber auch einige Baken so dicht nebeneinander gestanden, dass sie den Fahrern keine Durchfahrt signalisierten.

Die LBM-Mitarbeiter wollten sich laut Dieter Hörle gleich um eine Klärung der Verkehrslage kümmern, wozu auch noch gelbe Pfeile auf die Fahrbahn aufgebracht werden. Demnach kann man aus Birlenbach nach links und von der Gegenseite nach rechts in die Schaumburger Straße oder den Fachinger Weg einbiegen. Damit ist unter anderem für den Fachinger Brunnen eine problemlose Zu- und Abfahrt möglich. Außerdem sollen Schilder, die auf die Abbiegemöglichkeit verwiesen, teils umgesetzt werden, damit die Verkehrsteilnehmer nicht in die Irre geführt werden.

Die recht langen Wartezeiten an den drei Ampeln bleiben allerdings bestehen. "Das geht nicht anders, wenn der Verkehr aus drei verschiedenen Ecken geregelt werden muss", erläutert Dieter Hörle dazu nach der Unterredung mit den Mitarbeitern des Landesbetriebs Mobilität.

Die Ausbauarbeiten von der Kreuzung bis zur Abzweigung zum Schulzentrum sollen nach Information des Ortsbürgermeisters zügig vorangebracht werden. Da zurzeit Herbstferien in Rheinland-Pfalz sind, kann dieser Abschnitt auch als erster bearbeitet werden. Geplant ist auch, dass sich der Ausbau bis zum Ortseingang von Birlenbach hinzieht. Innerhalb des Ortes soll außerdem ein absolutes Halteverbot herrschen, damit sich der Verkehr nicht noch stärker in Birlenbach staut. Andreas Galonska