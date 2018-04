Um die Begriffe Intelligenz und Intelligenzquotient (oder kurz IQ) geht es beim Objekt des Monats April im Museum im Grafenschloss in Diez. Die Auffassung von der geistigen Leistungsfähigkeit als einer festen und messbaren Größe ist nicht viel älter als 100 Jahre. Sie hängt mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht zusammen: Um die Überweisung von Kindern mit geringerer Intelligenz in Sonderschulen zu organisieren, beauftragte das französische Schulministerium im Jahr 1904 die Psychologen Alfred Binet und Théodore Simon mit der Entwicklung eines praktikablen Verfahrens zur Intelligenzmessung. Das Ergebnis, der Binet-Simon-Test, lag binnen Jahresfrist vor. Weit über Frankreich hinaus gehört er seither in weiterentwickelten Formen zu den wichtigsten Intelligenztests für Kinder. Von Anfang an enthielt der Test eine Reihe verschiedenartiger, voneinander unabhängiger Aufgaben zur Erfassung der geistigen Fähigkeiten. In einer um 1910 von dem deutschen Psychologen Otto Bobertag für deutsche Schulen angepassten und 1953 von der Psychologin Irmgard Norden nochmals überarbeiteten Version wurde er in den 1950er-Jahren zum Standardtest für die Beurteilung von westdeutschen Schulkindern. Trotz der immer wieder vorgenommenen Modernisierungen erscheinen manche seiner Bestandteile aus heutiger Sicht sehr zeitbedingt. Nicht nur die grafische Gestaltung der Aufgaben würde heute anders aussehen; auch Dinge wie der wertende Vergleich von gegenübergestellten weiblichen Gesichtern mit der Frage: „Welches von den beiden Gesichtern ist das schönere, welches findest du hübscher?“ mag man mittlerweile als diskriminierend empfinden. Das ausgestellte Exemplar des Binetariums stammt aus dem Fundus der im Sommer 2014 aufgelösten Fröbelschule in Altendiez. Er wurde dort bis in die 1970er-Jahre im Rahmen des sonderpädagogischen Überprüfungsverfahrens eingesetzt.

Foto: Museum im Grafenschloss Diez

