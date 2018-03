Mundipharma: Eigentümerfamilie reagiert nicht auf Brief

Die Mundipharma-Eigentümerfamilie Sackler hat auch auf einen Brief des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir (Grüne) nicht reagiert.

Noch steht in Limburg das Straßenschild, das die „Mundipharmastraße“ anzeigt.

Foto: Mika Beuster

Bürgermeister Marius Hahn (SPD) teilte in der Stadtverordnetenversammlung am Montag mit, dass auch er auf sein eigenes Schreiben an die Familie bislang nur eine Antwort der Geschäftsleitung erhalten habe. Sowohl Hahn, als auch Al-Wazir erhofften sich, die Familie von Plänen, den Limburger Standort zugunsten einer Verlagerung der Produktion nach England aufzugeben, abzubringen.

Al-Wazirs Schreiben liegt unserer Zeitung vor. Der Minister äußert dort „große Betroffenheit“ und bietet der Familie an, gemeinsam Alternativen zu erörtern. Der Betriebsrat hatte Zweifel geäußert, ob die Familie in Gänze über die Pläne der Geschäftsleitung im Klaren sei. Auch auf eine Anfrage der Zeitung reagierte Familie Sackler bislang nicht. Sie ließ die Anfrage durch die Geschäftsleitung beantworten. Diese antwortete auf die Frage, ob die Familie über die Pläne vollumfänglich informiert sei, dass dies in der Tat der Fall sei. Die Familie selbst ist aber für eine Verifizierung dieser Aussage nicht erreichbar. br