Motorradfahrer bei Unfall im Gelbachtal schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L 325 im Gelbachtal wurde am Freitagnachmittag, 17 Uhr, ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann aus Leverkusen war mit einer Gruppe von Fahrern unterwegs und setzte zum Überholen an. Dabei übersah er eine Fräskante in der Fahrbahn, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Graben.