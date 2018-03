Mordprozess: Mit brachialer Gewalt auf Opfer eingeschlagen

Was treibt eine 56 Jahre alte Geschäftsfrau dazu, eine nahe 85 Jahre alte Verwandte umzubringen? War es der angehäufte Schuldenberg, der auf dem Rücken der Frau lastete?

Verteidiger Dr. Andreas Hohnel, die Angeklagte und ein Dolmetscher beim Prozessauftakt am Montag.

Foto: Bernd Bude

So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft, die die Frau vor dem Limburger Landgericht wegen Mordes angeklagt hat. Gestern hat der Prozess begonnen.

Wegen Mordes aus Heimtücke und der Verdeckung einer Straftat ist die Friseurmeisterin und Designerin angeklagt. Die kleinwüchsige, jedoch wuchtig wirkende Frau kommt schleppenden Ganges in den Schwurgerichtssaal 129 und verdeckt ihr Gesicht vor den wartenden Fotoreportern mit einer grünen Mappe. Sie soll am 11. April dieses Jahres eine nahe 85 Jahre alte Verwandte in Elz mit brachialer Gewalt an deren Wohnungstür getötet haben. Zwischen 10.30 und 11.15 Uhr klingelte es an der Haustür der von Krankheit gekennzeichneten Greisin, die die Tür arglos öffnete. Laut Anklage stieß die Angeklagte ihr Gegenüber zu Boden und tötete sie offenbar mit massiven Schlägen auf den Hals und den Oberkörper. Unter anderem wurden dem Opfer der Kehlkopf und das Zungenbein gebrochen; zahlreiche Blutergüsse auf dem gesamten Körper zeugen vom brutalen Vorgehen des Täters. "Selbst ein gesunder Mensch hätte diesen Anschlag nicht überlebt", sagte Staatsanwalt Robert Schewe bei der Anklageverlesung.

Die hoch verschuldete Angeklagte, die unter anderem bei zahlreichen Verwandten Rückstände in Höhe von mehreren Tausend Euro haben soll, ließ ihr Opfer nun im Flur liegen und begab sich ins Obergeschoss, wo sie Bargeld vermutete. Sie durchstöberte das Schlafzimmer der 85-Jährigen und fand in einer Kommode in der Unterwäsche der alten Frau 2900 Euro. Alsdann fuhr sie zu ihrer Wohnung nach Limburg zurück.

Zum Prozessauftakt erklärte sich die Angeklagte bereit, sowohl Angaben zu ihrem Lebenslauf als auch zur Tat und zum möglichen Tatablauf zu machen. Gestern beließ sie es jedoch auf der Verlesung ihres Lebenslaufs durch ihren Verteidiger Dr. Andreas Hohnel. Demnach ist die Frau 1960 in Kasachstan geboren und größtenteils bei der Großmutter aufgewachsen. 1967 wurde sie eingeschult und absolvierte nach ihrer zehnjährigen Schulzeit eine Schneiderausbildung. Währenddessen widmete sie sich ihrem Studium für Design. 1981 wurde sie Mutter eines Sohnes, arbeitete später als Lageristin und kam 1995 nach Deutschland. Dort wohnte sie zunächst in Hofheim und siedelte erst wenig später nach Limburg um. Nachdem sie fast sieben Jahre in einem Restaurant gearbeitet hatte, machte sie sich 2006 als Friseurin selbstständig und eröffnete einen Friseursalon. Ein Jahr später machte sie ihren Meisterbrief. Sie erzählte außerdem von einem erlittenen Schlaganfall, der Grund für einen Krankenhausaufenthalt gewesen war. "Seitdem habe ich Probleme mit den Händen und sehr unterschiedliche Kräfte in beiden Händen", erklärte die Frau, die einen Tag nach der Tat in Untersuchungshaft genommen wurde. Die Schwurgerichtskammer am Limburger Landgericht hat sieben Verhandlungstage für die Verhandlung angesetzt. Das Urteil soll am 18. November verkündet werden.