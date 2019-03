Mit Messer und Sektflasche: Raubüberfall auf Diezer Gaststätte "Black Cow"

Ein Paar hat am Veilchendienstag die Gaststätte "Black Cow" in Diez überfallen. Da eine Warenlieferung erwartet wurde, war die Tür des Lokals offen. Diese Chance nutzten die Täter.

Symbolbild. Foto: picture alliance / dpa

Kurz nach 7 Uhr betrat ein Pärchen die Gaststätte in der Altstadtstraße. Die Tür war offen, da zu dieser Zeit eine Warenlieferung erwartet wurde. Drinnen attackierten die Täter eine 59-Jährige unvermittelt mit einem Messer und einer Sektflasche. Die Frau, eine Verwandte der Inhaberin, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Diez gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter mehrere Tausend Euro.

In Zusammenhang mit dieser Tat fragt die Polizei: Wer hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr im Umfeld der Gaststätte "Black Cow" verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat dort am frühen Morgen ein ortsfremdes Paar beobachtet?

Personenbeschreibungen: Der Mann war circa 30 bis 35 Jahre alt, schlank, circa 1.80 Meter groß. Er hatte dunkle kurze Haare. Die Frau war Ende 30, schlank und trug offene schwarze schulterlange Haare.

Hinweise an die Polizeiinspektion Diez, Telefon 06432/6010, oder die Kriminalinspektion Montabaur, Telefon 02602/922 60.

me