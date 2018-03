Mit einem Liter Sprit 506 Kilometer gefahren

Jeder Autofahrer würde jubeln, wenn er mit einem Liter Sprit 506 Kilometer zurücklegen könnte. Den angehenden Mechatronikern der Limburger Friedrich-Dessauer-Schule mit ihren Lehrern ist das nicht genug. Jedoch ist es ihnen beim „Shell Eco Marathon“ für innovative Fahrzeuge mit ihrem verbesserten „Bad Mobile II“ nicht gelungen, ihren Vorjahreserfolg von 806 Kilometer zu toppen und die „Schallmauer“ von 1000 Kilometern zu durchbrechen. Der Verbrauch wäre pro Kilometer ein halbes Schnapsglas gewesen!

Das Team der Dessauer-Schule in Rotterdam

Von vier Läufen wurde der beste Durchgang gewertet. 506 Kilometer reichten in der Kategorie „Prototyp mit Benzinmotor“ gerade mal für den 23. Platz von 74 teilnehmenden Teams. Ein immer noch achtbares Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Limburger Berufsschule unter zahlreichen Hochschulen und Universitäten als „Exoten“ an den Start geht. Im Gegensatz zu den Forschern, die mit der Industrie zusammenarbeiten und entsprechend gesponsert werden, müssen die Dessauer Entwickler mit erheblich geringerer Finanzausstattung versuchen, eine möglichst hohe Leistung zu erzielen. Hauptsponsor war der Limburger Lions Club.

Teamleiter Lehrer Detlef Jadatz: „Bei den Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr lag unser Hauptaugenmerk auf der Gewichtsminimierung. Es war uns gelungen, das Vorjahresgewicht von 48 Kilogramm auf 40 Kilogramm und damit um 20 Prozent zu senken. Lenkung und Radaufhängung wurden komplett erneuert und verbessert. Eine Hochleistungsbatterie LiFePo (Zellen aus dem Opel Ampera Elektroauto) wurde eingebaut, die erheblich weniger wiegt als die bisherige Batterie. Es wurde ein leichterer Kabelbaum eingezogen und die Einspritzdüse verbessert.

Das Rennen, das erstmals rund um das Veranstaltungszentrum „Ahoy Center“ in der Innenstadt von Rotterdam ausgetragen wurde, wies gegenüber dem EuroSpeedway in der Lausitz (Brandenburg) der vergangenen drei Jahre deutliche Hindernisse auf. Auch die Rahmenbedingungen auf dem offiziellen Campingplatz waren alles andere als gut, berichtete das Limburger Team „Carpe Diem“. Da es keinen Strom gab, konnte kein Notstromaggregat aufgestellt werden, das Kochen mit Gas war verboten. Zudem hatte es an zwei Tagen streckenweise gehagelt.

Detlef Jadatz: „Wir trösten und damit, dass alle Teams 30 bis 50 Prozent weniger Kilometer gefahren sind. Das lag daran, dass es ein reiner Stadtkurs mit fünf engen 90-Grad-Kurven war. Zudem ging es bergauf und bergauf. Auf der Strecke waren viele Schlaglöcher und Gullideckel, die Energie aufsaugten. Zudem lag auch noch Rollsplit auf der Strecke, was das Fahren nicht einfacher machte und auch den Verbrauch in die Höhe getrieben hat.“

Zweimal habe sich das „Bad Mobile II“ überschlagen, weil das Fahrzeug von der Strecke abgedrängt worden sei. Dem Fahrer und dem Fahrzeug sei dank des hohen Sicherheitsstandards nichts passiert. Das „Bad Mobile II“ selbst habe sich in diesem Jahr als sehr zuverlässig erwiesen. Die neuen Teammitglieder hätten sich sehr gut integriert. Das Limburger Team bestand aus 20 Schülern unterschiedlicher Schulformen: Kfz-Mechatronikern, Energieanlagenbauern und Schüler des Beruflichen Gymnasiums. Insgesamt 220 Teilnehmer aus 24 Ländern waren mit etwa 3000 Teammitgliedern am Start, was für die Teilnehmer schon ein besonderes Erlebnis war, mittendrin zu sein.

Die Limburger Konstrukteure lassen sich durch ihre neuen Erfahrungen nicht entmutigen und wollen an ihrem Modell weiterarbeiten. Sie haben den Ehrgeiz, sich auch 2013 vermutlich wieder in Rotterdam dem Wettbewerb zu stellen und haben schon etliche Verbesserungen ins Auge gefasst. flu