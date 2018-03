Andreas Reißmann versteht die Welt nicht mehr: „Wofür soll eine zusätzliche regionale Zerwirkstätte gut sein? Wir haben genügend Schlachtbetriebe in direkter Umgebung!“ Der Metzger leitet seit mehr als fünf Jahren einen Schlachtbetrieb in Kirberg, fünf Mitarbeiter sind hier in Lohn und Brot. Bis zu 100 Tiere schlachtet er pro Monat, vom Hasen über Geflügel, Schafe Schweine bis zum Rind. Er bietet Haus- und Lohnschlachtung an, ist rund um die Uhr auch für Notschlachtungen zur Stelle. Seine rund 80 Kunden kommen von der Aar, aus dem Einrich, Nassau, der Region Idstein und Bad Schwalbach. „Außerdem gibt es mindestens drei weitere Betriebe direkt hier in der Region.“ All diese Familienbetriebe seien EU-zertifiziert, die Amtsveterinärin komme selbstverständlich regelmäßig zur Prüfung. Kunden und Schlachtbetriebe kämen bestens miteinander aus. Von mehreren Kunden wurde Reißmann nun verwundert darauf aufmerksam gemacht, dass aktuell eine Umfrage der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen bei regionalen Tierhaltern laufe: Es geht um eine regionale Schlacht- und Zerwirkstätte Taunus, die in einem Katzenelnbogener Betrieb entstehen soll.

Die Halter sollen angeben, ob sie das Fleisch ihrer Tiere selbst vermarkten, wo sie bisher schlachten lassen, ob man Probleme bei der Schlachtung erkenne, an einer regionalen Schlachtstätte und einer ...

