MC Germania: Chor vereint Sänger von 15 bis 86 Jahren

Aus unserem Archiv

Diez-Freiendiez

Kurz angestimmt, schon liefert der Chor. Nahtlos folgt die Germania der Vorlage ihres Vorsitzenden Christoph Koder zur musikalischen Einstimmung auf die Jahreshauptversammlung. Geliefert hat der Männerchor in einem „Jahr voller Aktivitäten“ ohnehin – beim Festival in Lindenholzhausen, der „Nacht der Chöre“ in Bad Ems, der 800-Jahr-Feier in Freiendiez. Nicht anders ist das auch am Freitag im Haus der Vereine: Die jungen Sänger, bis zum 27. Lebensjahr gehören sie zur Jugend, werden für kleine Jubiläen geehrt, andere, wie Theo Opel, für 60 Jahre aktives Singen.