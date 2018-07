Fernsehkameras, kurze Regieanweisungen und ein strahlender junger Mann im Mittelpunkt: Am Rande der diesjährigen Ferienfreizeit wurde quasi nebenbei noch ein sehr wichtiger Kurzfilm über Marvin Gaede gedreht. Der unglaublich engagierte, sozial eingestellte 25-Jährige aus Gutenacker ist für den „SWR-Ehrensache-Publikumspreis“ vorgeschlagen. Als einer von zehn Bewerbern wird Marvin Gaede dafür in der Landesschau am Mittwoch, 4. Juli, um 18.45 Uhr vorgestellt. Ein Team der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ drehte dafür gleich zu Beginn der Ferienfreizeit des SV Gutenacker und inmitten der Kinder in der Sporthalle und auf dem weitläufigen Sportgelände in Gutenacker einen Film.

Im Interview zum Thema Ehrenamt musste er unter andrem für das Fernsehteam in Einricher Mundart reden – und natürlich das Gesagte direkt ins Hochdeutsche „übersetzen“. Die Dreharbeiten waren ein tolles ...

