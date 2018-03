Maikundgebung: Mundipharma ist zentrales Thema

„Wir wollen, dass der Standort Limburg erhalten bleibt.“ Das war die zentrale Forderung von Christiane Mandl, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Limburger Unternehmens Mundipharma, während der Kundgebung der DGB-Gewerkschaften vor dem DGB-Haus in Limburg.

Protestiert gegen die geplante Schließung des Mundipharma-Standorts: die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Christiane Mandl. Unterstützt wird sie in ihren Forderungen (von links) von Marius Hahn, Gerhard Blankenburg, Tobias Eckert, Martin Rabanus, Joachim Schabedoth und Bernd Steioff.

Foto: Müller

Mit ihrer Betriebsratskollegin Theresia Schlenczek und dem zuständigen Gewerkschaftssekretär Marco Rosenlöcher von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) informierte Mandl an einem Stand über die geplante Schließung und sammelte Unterschriften. Bei dem Banner mit der Aufschrift „Mundipharma bewegt“ hatten sie die Buchstaben „be“ und „t“ überklebt, sodass nur noch das Wörtchen „weg“ übrig blieb. „770 Planstellen gibt es bei Mundipharma“, erklärte Mandl in ihrer Rede. „Die sollen bis Ende 2018 auf 165 runtergebrochen werden.“ Sie machte deutlich, dass durch diese Entscheidung nicht nur fast 800 Menschen bei Mundipharma direkt betroffen sein werden, sondern dies auch Auswirkungen auf ganz Limburg haben wird. Die am 1. Mai begonnene Unterschriftenaktion soll ein Zeichen der Solidarität mit den Beschäftigten setzen. Die Unterschriften werden dem Eigner von Mundipharma übergeben. Auch Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) fand deutliche Worte zu der geplanten Schließung. Das Motto der Kundgebung „Wir sind viele. Wir sind eins“ passe zur aktuellen Situation. Das sei ein wichtiger solidarischer Gedanke, gerade auch für Mundipharma. „Niemand konnte mir diese Entscheidung bisher erklären“, schimpfte er. Hahn wies darauf hin, dass die großen Erfindungen der Pharmafirma nicht am Standort Cambridge, sondern in Limburg gemacht wurden. „Limburg ist ein guter, ja ein exzellenter Standort. Überdenken Sie diesen übereilten Schritt“, rief der Bürgermeister.

Über dem Platz wehten die Fahnen und Banner vieler Gewerkschaften des DGB, unter anderem ver.di, IG BCE, IG Metall und Gewerkschaft der Polizei. Auch der ACE (Auto Club Europa), die CDA (CDU Sozialausschüsse), die SPD und die Jusos sowie auch die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) waren vertreten. Hauptredner der Kundgebung war Axel Gerntke von der IG Metall Wiesbaden-Limburg. Über soziale Gerechtigkeit dürfe man nicht nur reden, es müssten auch Taten folgen, sagte er. Es müsse eine Umverteilung gehen. In Deutschland lebten mittlerweile etwa 20 Prozent der Menschen an der Armutsgrenze. Eine Vermögenssteuer müsse her, in der alle Vermögen größer als eine Million Euro versteuert werden müssten, forderte er. Der Spitzensteuersatz müsse auf 53 Prozent angehoben werden, Steuerhinterzieher besser verfolgt werden. Gerntke sprach sich gegen die Privatisierung von Krankenhäusern, aber auch der Autobahnen aus. Er halte es mit Willy Brandt, der gefordert hat: „Mehr Demokratie wagen.“ Dazu gehöre vor allem die Stärkung von Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechten. „Politik darf nicht auf Kosten der Beschäftigten gemacht werden, Politik braucht Druck von der Straße“, rief er den Demonstranten zu.

Er wandte sich auch gegen Rüstungsexporte. „Wir müssen uns gegen eine Gefährdung des Friedens wenden, die Menschen brauchen Butter statt Kanonen.“ Die faschistischen Bewegungen in Europa erforderten ein klares Bekenntnis zum Antirassismus, so der Gewerkschafter. Martin Mohr, Bezirkssekretär der KAB, forderte eine menschenwürdige Gestaltung bei fortschreitender Digitalisierung der Arbeitswelt. Bernd Steioff, Fraktionsvorsitzender „Die Linke“ im Kreistag Limburg-Weilburg, wies darauf hin, dass es bereits seit 2005 eine linke Mehrheit im Bundestag gebe, die sich für eine gerechtere Gesellschaft einsetzen könne. Dass diese sich nicht einig sei, davon profitierten Rechte, Konservative und Liberale. Auch Steioff forderte, die Reichen mehr zur Kasse zu bitten.

Die Kundgebung moderierte Gerhard Blankenburg, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Limburg-Weilburg. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von der Band Catrock meets Jukebox der Lebenshilfe Limburg/Diez.

Von Andreas Müller