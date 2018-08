Wie kann man Helfer belohnen, die einen bisher in zehn Jahren Selbstständigkeit unterstützt haben? Mit einem Metal-Festival – dem Mahlstrom Open Air! Ganz so einfach lässt sich die Entstehungsgeschichte hinter dem Festival, dass am Wochenende vom 10. bis 11. August am erstmals am Herthasee stattfindet, zwar nicht zusammenfassen. Doch die Veranstaltung zeigt: Manchmal reicht eine einfache Idee im Freundeskreis, um etwas Verrücktes auf die Beine zu stellen.

Seit zehn Jahren betreibt Frederick Range in seinem Heimatort Holzappel die Firma „Hornschleiferei“, ein Shop, der unter anderem im Internet Trinkhörner, Met und weiteren Mittelalterbedarf verkauft. Um sich für die ...

Lesezeit für diesen Artikel (655 Wörter): 2 Minuten, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.