Märchenwald ist ein Aushängeschild für den Ort

Das Schiff mit dem symbolischen Namen Heimat ist in die Jahre gekommen und muss dringend restauriert werden. Dafür sucht der Heimatverein Sponsoren. Foto: up

Burgschwalbach – Der Märchenwald in Burgschwalbach wird 50 Jahre alt. Das Ausflugsziel zählt neben der Burg zu den Aushängeschildern der Gemeinde. Der Märchenwald macht Burgschwalbach über die Grenzen der Region bekannt. Ein Ort, der vor allem Familien mit Kindern aus der Nähe, als auch aus der Ferne anzieht. Zahllose Geburtstage wurden in den Hütten, in der märchenhaften Atmosphäre gefeiert. Der Aufbau des Märchenwalds war gleichzeitig die Geburtsstunde des Burgschwalbacher Heimatvereins.

Ein halbes Jahrhundert sorgen die Mitglieder mit ehrenamtlichem Einsatz für einen schönen Ort, an dem alle willkommen sind. Und das seit fünf Jahrzehnten ohne Eintritt für die Besucher. Mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert der Heimatverein Reparaturen, die Unterhaltung der Spielgeräte und sorgt, wie jetzt in den vergangenen Tagen, für einen frischen Anstrich der Märchenfiguren.

„Das halbe Jahrhundert Märchenwald wollen wir gebührend feiern“, freut sich Anja Dietrich, Vorsitzende des Heimatvereins, auf die Jubiläumsfeier am kommenden Sonntag, 19. August, an Ort und Stelle. „Der Heimatverein hat sich gegründet, um mit dem Engagement von Burgschwalbacher Bürgern eine kindgerechte Spielstätte zu schaffen. Das haben wir nun schon über einen langen Zeitraum geschafft“, führt Anja Dietrich weiter an. Gemeinsam mit Götz Dietrich, Ulrike Gapp und anderen Helfern arbeiteten sie am vergangenen Samstag im Märchenwald, und richteten das Festgelände für das Jubiläum her. So leisteten die Mitglieder in den vergangenen Monaten mehr als 500 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Unter anderem wurde der Brückengang neu gestaltet, die Figuren überarbeitet und Reparaturen an den Spielgeräten vorgenommen. Richard und Eva Wolf, langjährige Vorstandsmitglieder des Heimatvereins, gaben dem Märchenschloss ein frisches Aussehen. „Die Balkenschaukel soll auch noch repariert werden. Die folgt aber erst später“, ergänzt Götz Dietrich.

„Unser größtes Sorgenkind ist jedoch das Spielschiff, das den symbolischen Namen Heimat trägt. Wir haben es zwar ausgebessert, doch in den kommenden Jahren fallen dort Kosten an, die wir zurzeit nicht aufwenden können“, ergänzt Ulrike Gapp.

Deshalb ist beim Jubiläum eine Spendendose für die Restaurierung des Spielschiffs aufgestellt. Auch der Erlös des Fests kommt dem Schiff und der Instandhaltung der Spielgeräte zugute. „Wegen der zu hohen Auflagen für die Sicherheit der Geräte insgesamt, entstehen immer größere Kosten, die den Verein vor finanzieller Probleme stellen“, ergänzt Götz Dietrich. „Mit dem Jubiläum wollen wir den Märchenwald und das Engagement des Heimatvereins in den Blickpunkt rücken. Vielleicht gesellt sich dadurch der ein oder andere Helfer hinzu“, hofft Anja Dietrich auf einen Erfolg des Jubiläums. up