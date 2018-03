Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A3

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwoch die A 3 Frankfurt-Köln zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd in Fahrtrichtung Köln lahmgelegt. Gegen 11 Uhr hatte sich in der Gemarkung Brechen im Gewitterregen ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkws ereignet, der einem 48-jährigen Fahrer aus Frankfurt das Leben kostete.

Brechen – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwoch die A 3 Frankfurt-Köln zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd in Fahrtrichtung Köln lahmgelegt. Gegen 11 Uhr hatte sich in der Gemarkung Brechen im Gewitterregen ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkws ereignet, der einem 48-jährigen Fahrer aus Frankfurt das Leben kostete.

Nach Angaben der Polizei hatte der 48-jährige Fahrer eines 7,5-Tonners zu Beginn der abschüssigen Strecke zum „Werschauer Loch“ durch den starken Regen die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren und bremste stark ab, was der nachfolgende Fahrer eines türkischen Sattelzuges zu spät bemerkte. Der türkische Lkw fuhr auf den Vorausfahrenden auf, der anschließend umkippte und quer auf der Fahrbahn lag.

Der 48-jährige Fahrer des 7,5-Tonner-Lastwagens aus Frankfurt wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Kastenwagens wollte ausweichen, verlor dabei ebenfalls die Kontrolle und krachte in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer des türkischen Lkws und des Kastenwagens blieben unverletzt. Nachfolgend kam es zu weiteren leichteren Auffahrunfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, die jedoch mit dem Lkw-Unfall in keinem direkten Zusammenhang standen.

Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Autobahnpolizei einen Sachverständigen eingeschaltet. Darüber hinaus machte ein Polizeihubschrauber Luftbilder von der Unfallstelle. Die Autobahn in Richtung Köln war stundenlang voll gesperrt. Der Betreuungszug des DRK-Ortsvereins Bad Camberg versorgte gemeinsam mit dem Malteser-Hilfsdienst die Menschen mit Wasser und Tee, die in der schwülen Hitze in ihren Fahrzeugen ausharrten oder auf der Fahrbahn umherliefen.

Am Nachmittag konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Mit zunehmendem Feierabendverkehr wurde der Rückstau immer länger und reichte über 16 Kilometer. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit rund 50 000 Euro an. flu