Lkw lichterloh in Flammen: Gefahr mit neuer Technik gebannt

Lichterloh stand ein Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Diez in Flammen. Um den Brand zu löschen und damit die Gefahr zu bannen, setzte die Feuerwehr Elz erstmals neue Technik ein.

Lastwagen und Auflieger brannten vollständig aus. Der Schaden beträgt wohl mehr als 100.000 Euro.

Foto: Michael Hohl

Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagabend gegen 21 Uhr alarmiert. Ein mit Stahlplatten beladener Lastwagen war in Richtung Köln unterwegs, als er in Brand geriet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug komplett in Flammen. Der Fahrer und seine Beifahrerin hatte den Lkw zuvor unverletzt verlassen können. Dennoch war die Situation brenzlig: Der Tank war laut Angaben der Feuerwehr bereits durch die Hitze geborsten; brennender Kraftstoff lief auf die Fahrbahn. Zerplatzende Lkw-Reifen sorgten für weitere Gefahrenmomente.

Doch die Feuerwehr Elz bekam die Lage in den Griff – auch dadurch, dass sie moderne Technik verwendete. Denn erstmals sei der neue Löschmittelzusatz F 500 zum Einsatz gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Die unter Atemschutz vorgehenden Einsatzkräfte waren von der stark abkühlenden Wirkung des Zusatzes und dem dadurch schnell eintretenden Löscherfolg beim Einsatz von lediglich 2000 Liter Löschwasser überzeugt", schreibt die Wehr in ihrem Bericht.

Die Feuerwehr Elz war mit acht Einsatzfahrzeugen sowie 34 Mann im Einsatz – 28 aus Elz und sechs aus Malmeneich. Auch Kräfte der DRK-Ortsvereinigung Elz waren vor Ort.

Der Schaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf circa 104.000 Euro. Zugmaschine und Auflieger brannten vollständig aus. Als Ursache vermutet die Feuerwehr einen technischen defekt.

me