Lehmbau im Einrich: Syrer nutzt Chance auf Arbeit gerne

Die Firma Mac Metzler aus Katzenelnbogen hat eine neue Chance wahrgenommen: Seit zehn Monaten arbeitet der aus Syrien geflüchtete Imad Alslash im Betrieb. Angefangen hat er mit einem Praktikum, bis Arbeitgeber Mac dem engagierten Mann eine Stelle anbot.

Der Chef und Inhaber der Firma Mac Metzler GmbH ist sehr zufrieden mit seinen Angestellten Bruno und Imad Alslash (von links). Imad selbst fühlt sich im Betrieb wohl und versteht sich bestens mit den Kollegen. Die beiden verstehen sich gut und arbeiten gerne zusammen.

Der 39-jährige Imad wohnt mit seiner Familie bereits seit zwei Jahren in Katzenelnbogen. In seiner vom Krieg zerstörten Heimat Aleppo in Syrien arbeitete er bereits, bevor er nach Deutschland kam als Verputzer.

Diese Vorerfahrung erwies sich als besonders hilfreich in Mac Metzlers Betrieb für Kachelofen- und Lehmbau: „Die Materialkunde ist zwar ein wenig unterschiedlich, die handwerkliche Begabung jedoch merkte man ihm direkt an“, so der Firmeninhaber.

Imad fing mit einem Praktikum an, das von der Flüchtlingsinitiative Katzenelnbogen organisiert wurde. Für einen Monat arbeitete er in der Firma, bis Chef und Inhaber Mac ihm eine Vollzeitstelle anbot. Nun arbeitet Imad seit März vergangenen Jahres im Betrieb. In dieser Zeit war er noch nicht ein einziges Mal krank und kam noch nie zu spät, betont sein Arbeitgeber, der sehr zufrieden mit ihm ist.

Innerhalb der Firma herrscht ein offener Umgang. Es handelt sich um einen kleinen Betrieb, die Atmosphäre ist angenehm und die Gesprächsthemen sind nicht auf das Berufliche beschränkt. Oft werden auch gemeinsam Feste organisiert. Imad steuerte dabei schon häufig hervorragendes arabisches Essen bei, das bei allen bestens ankam.

Der 67-jährige Inhaber der Firma wohnt in Kördorf und leitet den Betrieb seit mehr als 20 Jahren. Wegen Personalmangels habe er sich der neuen Chance angenommen – und sie nicht bereut. „Es ist zwar ein langer Lernprozess, vor allem, bis Imad die Sprache beherrscht und irgendwann eigenständig mit Kunden interagieren kann“, so Metzler. Aber: „Die Kunden können ihn jetzt schon sehr gut leiden.“

Das ursprüngliche Praktikum war eine große Chance für den 39-jährigen Syrer. Sein Arbeitgeber erkannte die nötige Motivation und Begabung sofort. Für ihn war das Grund genug, Imad eine Chance zu geben: „Die meisten Betriebe in der handwerklichen Branche haben die Chance noch nicht erkannt“, stellt Metzler fest. „Viele beschweren sich darüber, dass sie kein Personal oder Nachfolger finden. Doch es sind genug Leute da, die arbeiten wollen!“

Dieses Phänomen erklärt sich Mac mit noch immer herrschenden Berührungsängsten innerhalb der Gesellschaft und vor allem in der Handwerksbranche. Imad selbst fühlt sich im Betrieb von Mac und Nachfolger Till sehr wohl. Mit seinem Arbeitskollegen Bruno pflegt er ein gutes Verhältnis. Die beiden verstehen sich gut und arbeiten gerne zusammen. Imad spricht mittlerweile zwar Deutsch, die Grammatik macht ihm aber noch etwas zu schaffen.

Im Umgang und besonders im Austausch mit Menschen lernt er die Sprache allerdings besser, als wenn er die ganze Zeit Zuhause sitzt, betont er selber. Außerdem gebe es nichts Besseres für ihn, als zu arbeiten. Denn wenn er zu Hause sitze und nichts zu tun habe, würde ihm die Decke auf den Kopf fallen – und die Sprache würde er dann auch nicht erlernen können, ist sich Imad sicher.

