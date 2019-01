Aufgrund der Bauarbeiten für den Diezer Straßentunnel müssen Reisende an neun weiteren Wochenenden zwischen Limburg und Balduinstein mit einem Bus-Schienenersatzverkehr (SEV) vorlieb nehmen. Doch dabei kommt es nach Aussagen von Nutzern teilweise zu erheblichen Problemen. Nach dem SEV-Fahrplan erfolgt die Abfahrt der Busse nach Balduinstein in Limburg zur Minute 11 und vor dem Bahnhof Diez jeweils zur Minute 24. Als Jens Claus, Adrian Szebe und ein weiterer Fahrgast am Samstagmorgen gegen 11.19 Uhr zur Haltestelle am Bahnhof gingen, fuhr der Bus bereits wieder los. Trotz deutlicher Zeichen, die auch von Fahrgästen im Bus wahrgenommen wurden, reagierte der Fahrer nicht. Jens Claus lief dem Bus nach, der im Postkreisel die Fahrtrichtung wechselt und wäre vom Bus fast überfahren worden, weil der Fahrer nicht reagierte. Nach Aussagen der Fahrgäste hätte er stattdessen „geschimpft wie ein Rohrspatz“ und sich gerechtfertigt, dass dort ja keine Haltestelle sei. Jens Claus konnte kurzfristig eine Mitfahrgelegenheit organisieren und stellte den Busfahrer in Balduinstein zur Rede. Als dieser von dem anderen Fahrgast gefragt wurde, warum er schon um 11.19 Uhr abgefahren sei, obwohl er erst um 11.24 Uhr fahren dürfe, lautete die verblüffende Antwort in sehr unfreundlichem Ton: „Wer sagt das?“ Nach der Antwort: „Der Fahrplan!“, schloss der Fahrer die Tür und reagierte nun auf gar nichts mehr. Da die Fahrer ihre Routen anscheinend selbst wählen, blieb auch Vanessa Buß am Bahnhof Diez am Samstag um 10.24 Uhr zurück, weil der Bus nicht an der vorgesehenen Haltestelle hielt, sondern in der Gegenrichtung unterwegs war. Obwohl Buß heftig winkte, als der Bus an ihr vorbeifuhr, hielt der Fahrer nicht an und ließ die Frau mit ihrem Kleinkind an der Haltestelle stehen. Da der nächste Bus erst eine Stunde später fuhr, mussten die beiden die Wartezeit bei Minustemperaturen im Freien verbringen. „Vielleicht war es ja ein Akt der Nächstenliebe, dass der darauffolgende Bus schon fünf Minuten früher abfuhr, als vom Fahrplan vorgesehen“, fragt sich Jens Claus, der die Vorfälle zusammengetragen hat. Er ist nahezu täglich zwischen Diez und Niederlahnstein unterwegs. Andere Mitfahrer wussten ihm zu berichten, dass ein Fahrer in Diez einen zeitaufwendigen Umweg nahm und deshalb nicht nach Fachingen gefahren ist, um rechtzeitig in Balduinstein zu sein.

Wer ist überhaupt zuständig? Schon die Organisation des Busverkehrs ist abenteuerlich: Im Auftrag von DB Regio Südwest (Zug) hat DB Regio Bus Koblenz den Fahrplan erstellt, die DB-Tochter BVH aus ...

