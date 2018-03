Krankenhausgesellschaft St. Vincenz: Klinikfusion mit Diez ist kein Selbstläufer

„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg“ – diese Worte des heiligen Vincenz von Paul standen wie ein Leitmotiv über dem Neujahrsempfang der Krankenhausgesellschaft. Worte, die dafür stehen, was das Unternehmen in seinen Einrichtungen als oberste Maxime ausgibt: Patienten auch in schwierigen Zeiten optimal zu versorgen, wie es der Verwaltungsratsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft, Erwin Reuhl, nachdrücklich und unmissverständlich deutlich machte. „Alles ist diesem Ziel untergeordnet“, betonte Reuhl, seien es die Übernahme des Diezer Krankenhauses, das Erweiterungsprojekt neuer Talbau oder die vielen anderen Aktivitäten unter dem Dach der Krankenhausgesellschaft. Auch Spezialangebote, wie beispielsweise die Etablierung der Geriatrie in Diez seien Initiativen, die nicht etwa „die Nachbarn“ beeinträchtigen sollten, sondern die dem zunehmenden Bedarf in der Bevölkerung Rechnung tragen sollten.

„Baby-Leo“, das Bettchen im Vordergrund, verwies auf den Themenschwerpunkt und die eigentlichen Protagonisten des Abends: die Vorstellung des Teams der Kinderklinik.

Foto: Krankenhausgesellschaft St. Vincenz

Von Anfang an sei man dafür angetreten, die regionale Versorgung zu sichern und nachhaltig zu optimieren. Bestärkt wurde dies aus Sicht der Krankenhausgesellschaft durch das 2012 gesetzte Ziel, die Gesundheitsregion Limburg-Weilburg nachhaltig gemeinsam zu entwickeln und zu festigen. In diesem Kontext sei schwerlich einzusehen, warum es in der Kreispolitik ernsthafte Bestrebungen gebe, den Lahn-Dill-Kliniken Anteile des Kreiskrankenhauses Weilburg zu übertragen. Die Verantwortlichen der Krankenhausgesellschaft nehmen diese Entwicklung mit Besorgnis zur Kenntnis und bedauerten, in diesem Kontext nicht einmal ernsthaft gefragt worden zu sein. „Das verstehen wir nicht“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende, der aber gleichzeitig das Gesprächsangebot gegenüber Landkreis und Kreiskrankenhaus erneuerte. Optimale Patientenversorgung auch in schwierigen Zeiten – dieser Herausforderung stelle man sich im St. Vincenz und hierfür übernehme man in den verschiedensten Bereichen Verantwortung. Gerade deswegen sei es auch der schlimmste Vorwurf, mit Problemen, welche sich in diesem Kontext in der Vergangenheit ergeben hatten, nicht ernsthaft umzugehen. „Das schlichte Gegenteil ist der Fall“, konstatierte Reuhl. Damit spielte er auf Zeitungsberichte an, welche der Krankenhausgesellschaft im Bereich der Zentralsterilisation basierend auf einem drei Jahre alten Gutachten gewissenhafte Prüfung und Gewährleistung der Patientensicherheit absprächen. Dem stellte der Verwaltungsratsvorsitzende zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung und Optimierung entgegen, etwa die Zertifizierung des Bereichs sowie die selbst initiierte, erneute unangekündigte Überprüfung durch die staatlichen Aufsichtsbehörden. Zu keinem Zeitpunkt habe es ernsthafte Gefahr für Leib und Leben von Patienten gegeben, so Reuhl.

Der Ärztliche Direktor des St. Vincenz, Dr. Thomas Heß, nannte zur Veranschaulichung dieses Engagements Zahlen. So liege die MRSA-Infektionsrate des St. Vincenz gerade einmal bei 1,8 Prozent im Gegensatz zum Bundesdurchschnitt von 8 Prozent.

Beide Seiten profitieren

Aus Sicht der Medizin skizzierte er die zahlreichen Entwicklungsthemen der Krankenhausgesellschaft: Die St.-Vincenz-Kliniken Limburg und Diez führe man zunehmend zueinander, um die Vorteile der beiden Standorte zu nutzen. Davon profitierten beide Seiten: Diez bringe Limburg Raum für Erweiterungsmöglichkeiten, vorhandene Infrastruktur könne sinnvoll genutzt werden. Die Vernetzung mit Limburg bringe Diez langfristige Standortsicherheit und den Patienten wohnortnahe Versorgungsangebote: „Die Patienten können sicher sein, dass sie in beiden Krankenhäusern die gleiche medizinische Behandlung bekommen – damit hat sich das Angebot für die Menschen in Diez und Umgebung deutlich verbessert.“ Gerade die Zusammenführung der Fachbereiche Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie und Innere Medizin in standortübergreifende Zentren berge sehr viel Synergiepotenzial. „Von alleine macht sich das alles nicht“, betonte Heß. „Das ist ein Weg nicht ohne Steine, da es auch viel Wandel hier wie da bedeutet.“ Als besondere Meilensteine auf dem Weg der Krankenhausgesellschaft im vergangenen Jahr stellte der Ärztliche Direktor die Ansiedlung der Geriatrie in Diez und das Angebot der Pädiatrie (Kinderheilkunde) als Hauptabteilung in Limburg heraus. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin von einer Beleg- zur Hauptabteilung neu zu etablieren, bedeute unendliche Aufbauarbeit bei gleichzeitig sofort vorhandener Nachfrage nach einer 100-prozentigen Lösung: „Diesen Spagat müssen unsere beiden neuen Chefärzte der Pädiatrie und ihre gesamte Mannschaft, insbesondere die Pflege, im Moment vollbringen.“

795 Geburten seit Juli 2017

Prof. Dr. Alex Veldman, neben Dr. Doris Fischer Chefarzt der neuen Kinderklinik, verglich dies mit dem Start einer Rakete: „Wenn man sie zündet, muss sie auch fliegen.“ Man habe auf „ein fantastisches Netzwerk der Belegabteilung“ zurückgreifen können. Gerade weil die Versorgung von Kindern dem Verwaltungsrat der Krankenhausgesellschaft so besonders wichtig sei, habe man dieses Angebot eben noch weiter ausbauen wollen – frei nach Nelson Mandela: „Es gibt kein ehrlicheres Bild der wesentlichen Werte einer Gesellschaft als die Art und Weise, in der die Kinder behandelt werden.“ Jedem Kind, das im St. Vincenz geboren werde, stehe seit Juli vergangenen Jahres rund um die Uhr ein Pädiater zur Seite. Seit dem 10. Juli 2017 habe man 795 Geburten betreut. Darüber hinaus habe man 630 kleine Patienten stationär und 1800 Kinder in der Notfallambulanz behandelt. Das Team, welches all das leistet, stellte Prof. Veldman im Bild vor. So stehen den beiden Chefärzten eine Oberärztin und sieben Assistenzärzte sowie 17 Krankenpfleger- und Kinderkrankenpfleger zur Seite. Besonderen Respekt zollte Veldman der Pflege: „Sie sind das Rückgrat der Kinderklinik, ohne die Pflege geht hier gar nichts!“ Gemeinsam, im Team von Medizinern und Pflegekräften, sei man auf dem von Vincenz von Paul skizzierten Weg unterwegs und nehme neue Ziele ins Visier, die sich möglicherweise im neuen Talbau verwirklichen lassen werden: etwa die Ambulanz für seltene Erkrankungen, der Aufbau einer Hämophilieambulanz oder die kinderkardiologische Ambulanz. „Schwierige Wege und gewundene Pfade führen zu den schönsten Zielen“, meinte Alex Veldman.

Berufsperspektive für junge Leute

Für die außerordentliche Aufbauarbeit des pflegerischen Teams, sowohl bei der Versorgung der kleinen Patienten in Limburg als auch der geriatrischen Patienten in Diez, dankte Pflegedirektorin Martina Weich ganz besonders. „Wir behandeln nun von null bis hundert – das ist eine sehr große Herausforderung“, so die Pflegedirektorin. Damit dies auch in Zukunft gestemmt werden kann, löse die Krankenhausgesellschaft im Jahr 2018 ihr beim Neujahrsempfang vor einem Jahr geäußertes Versprechen ein, mehr für die Entwicklung des Pflegeberufs zu tun. Weich erläuterte den Umzug der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, die am neuen Standort an der Holzheimer Straße in Limburg ab April auch einen zweiten Ausbildungskurs anbieten wird. „Dort wird es viele Möglichkeiten für junge Menschen geben, sich in pflegerischen Berufen weiterzuentwickeln“, betonte Weich.