Kongresszentrum: Luftschloss am Limburger ICE-Bahnhof

Das ICE-Gebiet ist deutschlandweit vor allem als Treffpunkt für Autotuner am Osterwochenende bekannt. Geht es nach Werkstadt-Investor Marcel Kremer, soll sich das ändern. Er stellt ein Großprojekt vor – mahnt aber selbst an: "Wir reden hier über ungelegte Eier."

Verwegener Entwurf: So stellt sich Architekt André Kramm das Kongress- und Hotelzentrum von Investor Marcel Kremer am Limburger ICE-Bahnhof vor. Foto: Marcel Kremer

So musste er am Montag bei der Vorstellung seines geplanten Kongress- und Hotelzentrums die Begeisterung der Mitglieder des Limburger Haupt- und Finanzausschusses zügeln. Noch ist das, was Kremer vorstellte, nicht viel mehr als ein Luftschloss: ein Hingucker sicherlich, eine Aufmerksamkeit erregende Studie, eine gute Idee.

Fertig ist an dieser Idee für die weitere Entwicklung des Limburger ICE-Gebietes noch nicht viel. Kremer gestand ein: "Auch auf den Konzeptgrafiken ist perspektivisch noch nicht alles stimmig." Vor gerade einmal vier Wochen habe er die Idee für das gehabt, was er den Ausschussmitgliedern und vielen Interessierten aus der Limburger Stadtverordnetenversammlung am Montagabend vorstellte.

Gedacht war die Präsentation vor allem für die größte Bau- und Immobilienmesse der Welt, die "Expo Real" in München am Anfang des Monats. Da sorgte die Idee des Limburger Investors, unterstützt durch den Architekten André Kramm, durchaus für Furore. Zwei Interessenten hätten bereits einen Ortstermin am ICE-Bahnhof vereinbart, berichtete Kremer. Dabei gehören ihm bislang noch nicht einmal die Grundstücke.

Konkret geht es um die beiden Flächen links und rechts neben dem bestehenden Bahnhofsgebäude – rund 40 auf 40 Meter groß, bebaubar bis zu einer Höhe von 23 Metern, wie Annelie Bopp-Simon, Leiterin der Stabsstelle für Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, erinnerte. Das sind, je nach genauer Ausführung, acht bis zehn Geschosse.

Eigentümer ist – noch – die Deutsche Bahn. Ein Kaufangebot sei aber bereits unterschrieben, berichtete Kremer. Bis Ende 2017 wolle er sich voraussichtlich Zeit nehmen, um zu klären, was möglich ist und wofür sich auch Interessenten finden. Die Visualisierung zeigt etwa viel Raum für wohnungsartige Flächen. "Es gibt aber im ICE-Gebiet keine Infrastruktur dafür", sagte Bopp-Simon: Geschäfte, Spielplätze, Bildungseinrichtungen.

Gleichwohl ist Wohnen dort baurechtlich nicht ausgeschlossen – gedacht worden war bei der Schaffung des Baurechtes aber an Unternehmer, die Wohn- und Geschäftseigentum vereinen wollen. "Dieses Projekt ist sicher nicht für Familienwohnungen gedacht", sagte Bopp-Simon – im Ausschuss kam allerdings die Idee einiger Lofts in den oberen Geschossen gut an. Ohnehin hat Kremer noch kein festgezurrtes Nutzungskonzept. Das möchte er gemeinsam mit der Stadt erarbeiten. "Uns fehlen Hotelflächen, und wir möchten das ICE-Gebiet entwickeln", machte Bürgermeister Marius Hahn (SPD) die Chance deutlich, in der Gemarkung Eschhofen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Der Rathauschef sagte, man müsse schauen, was gefragt sei – und was nötig sei, um möglichen Mietern ein interessantes Angebot zu machen. Dem Gerücht, die Stadtverwaltung könne in den Komplex umziehen, schob er lachend allerdings einen Riegel vor.

Sollten sich rasch Interessenten finden, die sich am ICE-Bahnhof ansiedeln wollen – im Ausschuss kam so etwa auch das Thema Brexit wieder auf den Tisch – könnte es schnell gehen: Kremer zeigte sich erfreut, dass in dem Gebiet bereits Baurecht besteht. Erschlossen ist es ohnehin. Überrascht zeigte sich der Investor, als er aus dem Ausschuss darauf hingewiesen wurde, dass es Bestrebungen gibt, die Wohnnutzung des Gebiets wieder zu untersagen. Für sein Vorhaben sei das nicht ideal, machte er klar – er würde sich über Informationen aus der Stadt freuen, wenn sich diesbezüglich etwas ändere.

Den Ausschussmitgliedern lag aber neben der Aufwertung des nicht gerade mit Mietern überfüllten ICE-Gebietes noch eine weitere Sache am Herzen: der ICE-Bahnhof. Die Bahn selbst hat angekündigt, ihr Reisezentrum am Limburger Fernverkehrsbahnhof zu schließen. Für mindestens zwei Jahre soll die ortsansässige Bäckereifiliale die Aufgaben einer Bahnagentur übernehmen.

Im Ausschuss war die Hoffnung greifbar, dass Kremers Projekt das ICE-Gebiet insgesamt belebt und den Bahnhof im Besonderen. Als "Railway Station" bezeichnet Kremer sein Projekt auch selbst. Er machte aber deutlich: "Mit dem Bahnhof habe ich nichts zu tun." Es seien derzeit keine Verbindungen zwischen den beiden architektonisch auffälligen, ineinander versetzten Türmen und dem gelegentlich als "Ufo" bezeichneten, bislang solitär stehenden Bahnhof geplant. Nur eine Brücke spannt der Entwurf von André Kramm über den Bahnhof. Laut Kremer soll sie den Türmen eine vielfältigere Nutzung ermöglichen.

Zugegeben, sagte Kremer, sei diese Brücke "sehr verwegen". Und ohnehin habe das Projekt "noch viele Unwägbarkeiten und Fragezeichen". Die müssen geklärt werden, damit aus dem ansehnlichen Luftschloss keine Luftnummer wird. Malte Glotz