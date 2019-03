Eine aufsehenerregende Einbruchserie in Heistenbach in der Verbandsgemeinde Diez aus den Jahren 2017 und 2018 ist aufgeklärt. Wie die Polizei Montabaur mitteilt, gehen die Taten auf das Konto von vier Mitgliedern einer Einbrecherbande aus Köln, gegen die die Polizei bereits Anfang Februar Haftbefehle vollstreckt hatte. Aufgrund weiterer Ermittlungen konnten die Männer nun auch mit den fünf Einbrüchen in Verbindung gebracht werden, zu denen es damals innerhalb weniger Wochen in Heistenbach gekommen war.

Im Februar dieses Jahres hatte nach einem Einbruch in Kamp-Bornhofen ein Hinweis auf die Spur der Täter geführt. Seit Ende vergangenen Jahres sollen die vier Männer im Alter zwischen 28 ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.