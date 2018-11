Willi und Helga Dambmann aus Gückingen haben von der Welt schon viel gesehen. Im vorigen Jahr bewältigten sie das Abenteuer Nordostpassage. In diesem Jahr hatte der Flieger von Frankfurt aus zunächst das Ziel Buenos Aires. Sofort unternahmen sie eine Stadtrundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten der quirligen argentinischen Hauptstadt. Am nächsten Tag brachte sie ein Inlandsflug zur südlichsten Stadt der Welt Ushuaia. Stück für Stück kamen sie ihrem Ziel näher: Sie schifften sich auf der IB Kapitan Khlebnikov ein. Der Eisbrecher wurde für die nächsten Tage ihr Zuhause. Kein Kreuzfahrtschiff als solches, aber es gab für die rund 100 Passagiere und 70 Crewmitglieder wunderbar frisch zubereitete Mahlzeiten und alles, was notwendig ist für eine Seereise. Zunächst querten sie den historischen „Beagle Kanal“, benannt nach dem Schiff, mit dem Charles Darwin ihn bereiste, und verschafften sich einen Eindruck vom riesigen Ausmaß des südlichen Ozeans. Unterwegs konnten sie immer wieder Seevögel, Seelöwen und weitere Tierarten zu beobachten.

Am fünften und sechsten Tag der Reise durchquerten sie die berühmte „Drake Passage“. Während dieser Tage gab es die Gelegenheit, sich mit dem Schiff näher vertraut zu machen. Langweilig war ...

Lesezeit für diesen Artikel (444 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.