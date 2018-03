Jugendlicher bei Unfall in Fachingen schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Fachingen ein jugendlicher Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Er war in Richtung Birlenbach unterwegs und kollidierte in der Kurve vor der Bahnunterführung mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Unfall fing der Roller Feuer, das von der örtlichen Feuerwehr schnell gelöscht wurde. Die Unfallursache konnte noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Am Einsatz war auch die Feuerwehr Diez-Freiendiez beteiligt. (up)