In Rückershausen wird demnächst eingelocht

Aarbergen – Ende August, Anfang September eröffnet Ralf Diefenbach gemeinsam mit seiner Frau Annett in Rückershausen einen außergewöhnlichen Freizeittreff. Auf dem Gelände direkt am Aartal-Radweg am Ortseingang aus Richtung Schiesheim wird zurzeit noch an der Natur-Minigolfanlage gearbeitet. Es ist die zweite Anlage in dieser Form in Hessen.

Der Unterschied zum herkömmlichen Minigolf: Der Parcours gleicht einer natürlichen Landschaft mit Sandbunkern, Wasserläufen, Hügeln und jeder Menge Kurven, die umspielt werden müssen. 200 000 Euro nimmt Ralf Diefenbach für sein Projekt in die Hand, das eine Bereicherung für das touristische Angebot im Aartal bedeutet. „Die Kosten wären noch höher ausgefallen, hätten wir nicht einen großen Teil der Arbeiten in Eigenleistung erbracht“, berichtet Diefenbach in einem Gespräch mit der RLZ. Die Idee für das „Aarbergen Golfgreen der anderen Art“, so die offizielle Bezeichnung, kam ihm bei einem Besuch im „Tropical Island“, einer Freizeitlandschaft, 35 Kilometer südlich von Berlin. „Dort habe ich zum ersten Mal eine Minigolfanlage in einer Felslandschaft gesehen und gedacht, so etwas kann man auch an der Aar anbieten“, erinnert sich Diefenbach. Im März 2010 begannen die Planungen, Diefenbach trat mit seiner Idee an die Gemeinde Aarbergen heran: „Es war schwierig, die Anlage außerhalb des Bebauungsgebiets zu platzieren.“

Nachdem der Bebauungsplan entsprechend geändert worden war und die behördlichen Auflagen erfüllt waren, begann er im März mit dem Bau der 18 Bahnen. „Sie haben eine Länge von 12 bis 30 Meter, sind mit Kunstrasen belegt und, außer wenn Schnee liegt, das ganze Jahr bespielbar“, beschreibt er die Anlage. Das „Aarbergen Golfgreen“ soll deshalb auch das ganze Jahr geöffnet sein. Eine entsprechende Beleuchtung sorgt auch in der dunklen Jahreszeit für ausreichendes Licht. Bei dem Kunstrasen handelt es sich um den gleichen Belag, wie er auch auf Sportplätzen verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und leicht zu reinigen. Mit dem Naturgolfplatz schafft sich der 48-jährige Elektromeister, der in Allendorf arbeitet, ein zweites finanzielles Standbein. Dabei hofft er auf Minigolfspieler mit gehobenem Anspruch. „Dennoch ist die Anlage aber auch für Familien mit etwas älteren Kindern geeignet“, hebt Diefenbach hervor. Für kleinere Kinder werden entsprechende Spielgeräte installiert. Auch zwei Bocciabahnen sollen folgen.

Neben den ambitionierten Minigolfern hofft Diefenbach auf Radtouristen, die im Aartal unterwegs sind, auf Firmen, Schulklassen oder auch Gruppen, die mit der Draisine auf den Gleisen der Aartalbahn unterwegs sind. Diesbezüglich will er in Kontakt mit dem Arbeitskreis Aartalbahn treten. Alle sollen die Bahnen mit Leben füllen. up