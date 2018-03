"Hurz": Im Kultursommer 2012 trägt das Jammertal seinen Namen zu Recht

Das Jammertal und die Neuwagenmühle – man darf sie mit Fug und Recht als abgelegen bezeichnen. Wanderern und Naturfreunden ist die Landschaft die helle Freude; im rheinland-pfälzischen Kultursommer sprießt am Rande des Dörsbachs aber auch Sonderbares.

Über Kunst lässt sich nicht streiten – oder aber eben doch. Der unbedarfte Betrachter, also auch ich, wird im Rhein-Lahn-Kreis schon von manchem Stipendiaten des Schlosses Balmoral in Bad Ems in, gelinde gesagt, Verwirrung versetzt. Was RLZ-Mitarbeiterin Dagmar Schweickert aber in ihrem Beitrag über das YAM-Festival in der Neuwagenmühle berichtet hat, legt den Verdacht nahe, dass sich die Besucher der Ausstellung, die Teil des rheinland-pfälzischen Kultursommers ist, demnächst in Teil zwei von Hape Kerkelings Kult(ur)-Veräppelung „Hurz“ wiederfinden – inklusive des in den Stanzlöchern von Künstlervisitenkarten verzweifelt nach dem Durchblick suchenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen, Harald Gemmer.

Geld schlecht angelegt

Ist es Kunst, wenn jemand das Programmheft des YAM-Festivals verspeist, ein Mann auf der Bühne wortlos eine Geige poliert und ein anderer Mensch Papierschnipsel in die Luft wirft? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob solcherlei „künstlerische Darbietung“ der Förderung durch Landesmittel bedarf. Nennen Sie es kleingeistig, spießig, provinziell, populistisch oder wie auch immer: Aber wenn in öffentlichen Einrichtungen das Geld fehlt, um dringende Reparaturen zu erledigen, etwa in Dörnberg, wo Eltern jetzt in einem mehrwöchigen Arbeitseinsatz den Kindergarten auf Vordermann gebracht haben, dann sind Kultursommerzuschüsse wie die für das YAM-Festival schlicht schlecht angelegtes Geld. Freunde der Kunstbewegung Fluxus mögen es mir verzeihen: Wenn das Motto des Kultursommers „Kultur in Gottes Garten“ heißt, dann kann ich dem im Blick auf die Besenwaschanlage im Dörsbach nur entgegenhalten: Gottes Tiergarten ist groß – auch im abgelegenen Jammertal...