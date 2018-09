Rund 60 Menschen waren in den Festsaal des Katzenelnbogener Einrichmuseums zur „Wärmewende-Konferenz im Rhein-Lahn-Kreis“ gekommen. Ein Fazit nach der rund dreistündigen Veranstaltung: Es wäre nicht überraschend, wenn der ein oder andere Teilnehmer sich im Anschluss etwas überfordert gefühlt hätte. So komplex ist das Thema. Wobei die Erkenntnis sicherlich vorhanden ist, dass aufgrund des Klimawandels, Handlungsbedarf besteht. Auf die Auswirkungen, die in vergangenen Monaten deutlich spürbar waren, verwies nicht nur Landrat Frank Puchtler.

Bei der Regionalkonferenz, veranstaltet von der Energieagentur Rheinland-Pfalz, sollten praktische Beispiele und Lösungsvorschläge zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung präsentiert werden, um den Rhein-Lahn-Kreis und seine Kommunen fit für die Energiewende ...

Lesezeit für diesen Artikel (717 Wörter): 3 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.