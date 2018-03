Helfer im Dauereinsatz: "Burglind" wirbelt den Kreis durcheinander

Mehr als 50 Feuerwehreinsätze hat es am Mittwochmorgen wegen des heftigen Sturmtiefs „Burglind“ im ganzen Rhein-Lahn-Kreis gegeben. In vielen Ortschaften war teils der Strom ausgefallen, die Lahntalbahn zwischen Koblenz und Weilburg war bis in den späten Vormittag komplett gesperrt – der Grund waren umgestürzte Bäume im Gleisbett.

Sturmtief entwurzelt Bäume – Flüsse treten über die Ufer 1 von 12 In der Luise-Seher-Straße in Diez knickte dieser Baum um und fiel gegen ein Nachbarhaus.



Foto: Andreas Galonska 2 von 12 Auch in Limburg musste die Feuerwehr zu Einsätzen ausrücken. Mehrere Bäume waren hier auf Straßen gestürzt. Foto: Feuerwehr Limburg 3 von 12 In der Blumenröder Straße am Löffelberg knickte ein Baum auf die Straße und riss dabei eine Straßenlampe um. Foto: Feuerwehr Limburg 4 von 12 Vielerorts war erst einmal kein Durchkommen. Foto: Feuerwehr Limburg 5 von 12 Mit Kettensägen machten die Einsatzkräfte die Straßen und Wege wieder frei. Foto: Feuerwehr Limburg 6 von 12 Die Lahn ist bereits deutlich über die Ufer getreten. Foto: Andreas Galonska 7 von 12 Der Pegel Kalkofen verzeichnete am 3. Januar um 15 Uhr einen Stand von 581 Zentimetern. Tendenz steigend. Foto: Andreas Galonska 8 von 12 Schwierigkeiten zeichneten sich auch an der Baustelle der neuen Aarbrücke an der Alten Kaserne in Diez ab. Das anschwellende Hochwasser an der Mündung der Aar in die Lahn wurde durch die Baustellenaufbauten am Ablauf gehindert. Foto: Andreas Galonska 9 von 12 Am Gelbach herrscht Hochwasser. Foto: Elias Müller 10 von 12 Der Lahnuferweg läuft derzeit am Eschhöfer Weg zu und in der Obermühle ist bereits Wasser in den Keller eingedrungen. Foto: Feuerwehr Limburg 11 von 12 Aufgrund der Hochwasserlage die ersten Sandsäcke von der Feuerwehr Ahlbach am Bauhof Limburg gefüllt und anschließend von Bauhofmitarbeitern auf die Einsatzstellen verteilt. Foto: Feuerwehr Limburg » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Auf Veranlassung des stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteurs Lars Ritscher kam die technische Einsatzleitung im Katastrophenschutzraum der Kreisverwaltung zusammen, um sich ein Bild von der Lage im Kreis zu machen und – falls es nötig gewesen wäre – entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Zu Letzterem kam es aber nicht, da alle Schadensereignisse von den örtlichen Einsatzkräften bewältigt werden konnten. Die Züge auf der Lahntalbahn mussten demnach auch nicht auf offener Strecke halten, sodass die Fahrgäste nicht von Einsatzkräften versorgt werden mussten.

Auch in den Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau kam es zu Unfällen ohne Verletzte. Fünf Straßen mussten hier wegen jeweils mehrerer umgestürzter Bäume geräumt werden: Zwischen Becheln und Dachsenhausen, Welschneudorf und Hömberg, Nassau und Winden, Winden und Weinähr sowie zwischen Singhofen und Pohl lagen Bäume quer. Großes Glück hatte ein Autofahrer, der kurz vor Hömberg unterwegs war. Der Baum stürzte direkt auf sein Auto. Während am Fahrzeug Totalschaden entstand, kam der Fahrer mit dem Schrecken davon.

Insgesamt 19 Einsätze hatten die Feuerwehrkameraden in der Verbandsgemeinde Nassau zu bestreiten. Bäume waren umgefallen und hatten Straßen versperrt oder Versorgungsleitungen gekappt. Acht Wehren mit 56 Mann waren im Einsatz. Nach drei Stunden waren die Aufräumarbeiten beendet, abgesehen von einem Straßenstück: „Die K 48 zwischen Niedertiefenbach und Lollschied wurde komplett gesperrt“, erläutert Gunnar Gramsch, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Nassau. Dort wurde der Landesbetrieb Mobilität angefordert, um die Straße von umgestürzten Bäumen freizuräumen. Nach Angaben der Syna gab es in Teilen von Nassau und umliegenden Gemeinden wie Seelbach und Singhofen etwa eineinhalb Stunden keinen Strom.

Die Verbandsgemeinde Nastätten hat es nicht ganz so schlimm erwischt, aber auch hier war die Feuerwehr unterwegs, wie der stellvertretende Wehrleiter Michael Schmidt bestätigt. In Bogel, zwischen Buch und Holzhausen sowie zwischen Nastätten und Lautert war jeweils ein Baum umgestürzt. 25 Mann waren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Nach Angaben der Feuerwehr war in Teilen von Bogel sowie in Diethardt und Lautert der Strom ausgefallen.

Zu einer ganzen Reihe von Einsätzen rückte am Mittwochmorgen auch die Feuerwehr in der VG Diez aus. Grund waren auch dort umgefallene Bäume. In der Weiherstraße in Freiendiez fiel ein Baum auf ein Auto, in der Luise-Seher-Straße knickte ein Nadelbaum um und fiel gegen ein Haus. Betroffen war auch die L 318 zwischen Birlenbach und Schönborn, wo mehrere Bäume umfielen. Dort kamen laut Wehrleiter Walter Diehl auch Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen zum Einsatz, ebenso auf der B 274 zwischen Mittel- und Oberfischbach. Zu einem größeren Einsatz kam es in Dörnberg, wo das Dach einer Scheune abgedeckt wurde. Laut Wehrleiter Marcus Grün (VG Diez) wurde bei den Absicherungsarbeiten auch das Technische Hilfswerk aus Lahnstein und Limburg hinzugezogen.

Schwierigkeiten zeichneten sich auch an der Baustelle der neuen Aarbrücke an der Alten Kaserne in Diez ab. Das anschwellende Hochwasser an der Mündung der Aar in die Lahn wurde durch die Baustellenaufbauten am Ablauf gehindert.

17 Bäume krachten allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion St. Goarshausen auf die Fahrbahnen und legten kurzzeitig den Verkehr lahm. Drei Verkehrsunfälle hielten dabei die Beamten auf Trab: Zwischen St. Goarshausen und Kaub lag ein Baum quer und verursachte einen Zusammenstoß mit einem Pkw. In Wellmich wehte der Sturm ein Straßenschild um, das auf ein vorbeifahrendes Auto prallte. Außerdem übernahm die PI St. Goarshausen noch einen Unfall der Bad Emser Kollegen bei Singhofen auf der B 260. „Zum Glück handelte es sich bei allen Unfällen nur um Blechschaden“, hieß es vonseiten der PI. Außerdem rückte die Feuerwehr Kamp-Bornhofen zu einem Einsatz aus, weil die Bahnhofsunterführung überflutet worden war.

Die Forstämter warnen indes dringend davor, den Wald zu betreten. Es können erhebliche Gefahren von instabilen Bäumen oder von abgebrochenen, in den Baumkronen hängenden Ästen ausgehen, teilt die Behörde mit.

