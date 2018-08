Als der Name Marvin Gaede im Fernsehen fiel, konnten es einige seiner Fans und Freunde im Vereinsheim des SV Gutenacker kaum fassen: Sie hatten „ihrem Marvin“ so sehr die Daumen gedrückt, hatten abgestimmt, die Werbetrommel gerührt, aber dass er nun tatsächlich der eine unter so vielen Ehrenamtlern war, der ausgezeichnet wurde, sorgte in seiner Heimatgemeinde dann doch für eine riesige Überraschung und Gänsehaut.

Marvin Gaede hat am Sonntag den Publikumspreis der „SWR Ehrensache 2018“ erhalten. Unter zehn Kandidaten wählten die Zuschauer der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz und des Radiosenders SWR4 ihn in einem spannenden ...

Lesezeit für diesen Artikel (433 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.