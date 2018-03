Gut versorgt: Schnelles Internet für Baugebiet Krautfeld III

Es geht voran mit der Vorbereitung des Baugebiets Krautfeld III am Rand von Katzenelnbogen. Aktuell beschäftigte sich der Stadtrat mit der DSL-Versorgung des geplanten Wohngebiets. Auch die Frage, wer für den Vandalismus zahlen soll, den Jugendliche am Kunstrasenplatz begangen haben, war ein Thema

Der Schein trügt: Das künftige Baugebiet Krautfeld III liegt nicht etwa brach oder ist verwildert. Nur das stürmische Wetter hat dem Werbebanner momentan etwas zugesetzt. Gleichzeitig geht es in den Gremien voran. Aktuell wurde die Erschließung mit DSL auf den Weg gebracht.

Foto: Dagmar Schweickert

„Die Telekom hat sich nicht für uns interessiert“, stellte Horst Klöppel fest, als er dem Gremium stattdessen ein Angebot von Vodafone Kabel Deutschland vorstellte. 5070 Euro Baukostenzuschuss erwartet das Unternehmen von der Stadt, „das kostet uns relativ wenig Geld“, so der Stadtbürgermeister. Verlegt werden sollen Kupferkabel. Eine Datenübertragungsrate von 100 MBit pro Sekunden soll möglich sein. Andrea Scheffler (SPD) begrüßte die Zusage der hohen Übertragungsrate. Sie wies in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer guten Internetverbindung hin, da es mit Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig sei, die technischen Möglichkeiten für Telearbeitsplätze zu schaffen. Der Rat stimmte der Übernahme des Baukostenzuschusses zu.

Die Reparatur des Kunstrasenplatzes am Hellenhahn, an dem vor einiger Zeit durch vorsätzlichen Vandalismus ein erheblicher Schaden entstanden war, beschäftigte den Rat. Die Herstellerfirma hat den Platz mittlerweile professionell „geflickt“. „Der Betrag dafür ist nun niedriger als ursprünglich gedacht“, freute sich Klöppel. Zunächst war man von 4000 Euro ausgegangen. Reinhold Michel vom TuS KK habe jedoch „nachgehakt, weil da ein Fehler drin war.“

Die Rechnung wurde neu berechnet. Nun bleiben 2917 Euro, die zu bezahlen sind. Klöppel schlug vor, dass die Stadt 1450 Euro übernimmt und der Verein den Restbetrag. Gleichzeitig unterstrich er, dass man natürlich versuche, das Geld von den Eltern der Schadensverursacher einzutreiben. Auf die Nachfrage, warum die Stadt sich überhaupt an der Zahlung beteiligen müsse, erläuterte Klöppel: „Wir als Grundstücksbesitzer sind die Geschädigten und mussten die Reparatur in Auftrag geben.“ Der Rat stimmte zu, dass sich die Stadt zur Hälfte an den Reparaturkosten beteiligt. Nichts einzuwenden hatte das Gremium auch gegen den Plan der Fachklinik, neue Therapieräume in Modulbauweise zu errichten. Zwischen dem Park und dem Altgebäude soll dies als Zwischenlösung entstehen.

Der Vorschlag von Hayda Rübsamen (FWG), in der innovativen Fachklinik eine Betriebsbesichtigung zu machen, kam gut an und soll in die Wege geleitet werden.

Von unserer Redakteurin Dagmar Schweickert