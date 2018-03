Großbrand bei Speditionsunternehmen im Industriegebiet Diez/Limburg

Beim Großbrand auf dem Außengelände der Limburger Firma Obel Logistik International in der Industriestraße ist am Samstagnachmittag Sachschaden von mindestens 200000 Euro entstanden. Das Feuer unmittelbar vor der Diezer Stadtgrenze hat unter anderem zwei Sattelzüge, 800 Holzpaletten, Fliesen und eine Vielzahl Kunststoffballen, so genannte BigPacks, vernichtet.

Limburg – Beim Großbrand auf dem Außengelände der Limburger Firma Obel Logistik International in der Industriestraße ist am Samstagnachmittag Sachschaden von mindestens 200000 Euro entstanden. Das Feuer unmittelbar vor der Diezer Stadtgrenze hat unter anderem zwei Sattelzüge, 800 Holzpaletten, Fliesen und eine Vielzahl Kunststoffballen, so genannte BigPacks, vernichtet.



Gegen 12.15 Uhr stiegen riesige schwarze Rauchwolken im Süden Limburgs zum Himmel, die bis in den Westerwald beobachtet werden konnten. Rund 70 Feuerwehrleute aus Limburg, den Stadtteilen Linter und Eschhofen sowie aus Diez-Freiendiez waren im Löscheinsatz oder mit Atemschutzgeräten nachgerückt. Sie kämpften mit Wasser und Schaum gegen ein hohes Flammenmeer, das im heftigen Wind loderte. Nach etwa 90 Minuten Dauereinsatz machte weißer Rauch deutlich, dass die Flammen eingedämmt waren.

Ein stark beschädigter, aber noch fahrbereiter Sattelzug konnte aus dem Brandbereich herausgefahren werden. Ein zweiter Sattelzug brannte völlig aus. In den Holzpaletten und dem Kunststoff fand die Feuersbrunst reiche Nahrung. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich in dem Kunststofflager, berichtete die Polizei. Die Ursache war am Samstag noch unklar. Menschen kamen nicht zu Schaden.