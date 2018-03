Glückspaare: Frau Weimar und der James Dean von der Aar

Die Kennlerngeschichte verrät oft schon mehr über ein Paar als alles, was danach passiert. Und diejenigen, die jetzt spontan widersprechen, stimmt vielleicht eine Zeitreise ins Jahr 1960 um.

Helmut Weimar und seine Frau Sigrid sind sich vor 56 Jahren erstmals begegnet. Es war der Beginn einer glücklichen Beziehung, die bis heute währt. Wie machen die das? Wir haben nachgefragt.

Foto: Stefanie Rüggeberg

Es ist Fasching und ein junger Mann ist auf der Flucht vor seiner Freundin. Die will ihn unbedingt ihrer Familie vorstellen, doch das ist ihm alles ein bisschen zu eng. Also geht er mit seinem Freund lieber zum großen Maskenball in die Limburger Stadthalle. Beide flirten auf dem Ball hier und da. Aber immer, wenn die Frauen ihre Masken abnehmen, lässt das Interesse des jungen Mannes rapide nach. Bis dieses eine Mädchen vorbeikommt, das als Spanierin verkleidet ist. Es funkt sofort. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass beide schon bei dieser ersten Begegnung mit ihren Freunden bis morgens um fünf durchfeiern.

So beginnt die gemeinsame Geschichte von Holzheims ehemaligem Ortsbürgermeister Helmut Weimar und seiner Frau Sigrid. Wenn die beiden sie erzählen, lachen sie viel und freuen sich ganz offensichtlich immer noch über diese Begegnung vor 56 Jahren. Die Briefe, die er ihr damals schrieb, hat sie heute noch alle. Ob sie ein romantisches junges Paar waren? Da lacht Sigrid Weimar sofort wieder und sagt unverblümt: "Nö! Wir waren ein lustiges Paar, haben viel gefeiert, waren ständig tanzen und hatten immerzu Freunde zu Gast." Nach dem ersten lustigen Jahr haben die beiden trotzdem ein bisschen Romantik gepflegt und geheiratet. Überflüssig zu erwähnen, dass es ein rauschendes Fest war. Daran konnte selbst das enorme Hochwasser in Holzheim nichts ändern – die Braut wurde kurzerhand über die Stege in die Gaststätte getragen. Und als Sigrid Weimar später hochschwanger war, verlagerten die Weimars eben den Feierort und empfingen zu Hause gern und reichlich Gäste.

Diese Geselligkeit haben sich die beiden bis heute bewahrt. Ein weiteres Geheimnis ihres Eheglücks ist aber auch, dass sie sich nie zu sehr auf die Pelle gerückt sind. Als Verkaufsberater bei der Deutschen Bahn war Helmut Weimar beruflich viel in ganz Europa unterwegs, während Sigrid Weimar sich als Friseurin selbstständig machte und schließlich vier Salons führte. Beide verfolgten also konsequent ihre beruflichen Ziele. Wenn man dazurechnet, dass er zusätzlich 25 Jahre lang Ortsbürgermeister von Holzheim war und darüber hinaus seit mittlerweile 27 Jahren mit der Ruanda-Stiftung Spenden sammelt, kommt natürlich mal die Frage auf, wann der immer aktive Helmut und seine nicht weniger eingespannte Sigrid überhaupt Zeit füreinander hatten. Oder besser haben. Denn auch nachdem er inzwischen in Pension ist und sie nur noch den Friseurladen, der direkt im Haus liegt, behalten hat, halten beide wenig davon, die Füße hochzulegen. "Unser Schnittpunkt war und ist, dass wir oft zusammen wegfahren", erzählt Helmut Weimar. Und damit meint er nicht nur die bevorzugten Nahziele wie Burgenland und Bayerischen Wald. Sondern Schanghai, wo der Enkel wohnt. Oder Schweden, wo sie fast jedes Jahr Freunde besuchen. Neulich waren sie für einen Kurztrip in St. Petersburg. Und natürlich führt der Weg der Weimars immer wieder nach Ruanda. Lieber viel sehen und das Leben genießen – so hat es das Ehepaar schließlich von Anfang an gehalten.

Man könnte sagen, hier haben sich zwei gefunden, die in die gleiche Richtung blicken. Was erst dadurch wirklich bemerkenswert wird, weil beide gleichzeitig so grundverschieden sind. Oder um es in Sigrid Weimars direkten Worten zu sagen: "Wenn ich vor Ärger aus der Hose hüpfe, blockt er ab." "Sagen wir mal, ich bin ausgeglichener", formuliert es ihr Mann indirekter. Wichtiger ist aber wohl, dass sie sich gegenseitig für genau die Eigenschaft schätzen, die sie selbst nicht haben. Er mag besonders ihre Impulsivität, sie seine Ausgeglichenheit. Ergänzung macht eben tatsächlich glücklich. Und schafft gemeinsame Ziele. Dass Helmut Weimar auch nach seiner Pensionierung selten still sitzt und als Vorsitzender der Ruanda-Stiftung und Ruanda-Beauftrager von Holzheim ständig in Spendenmission unterwegs ist, unterstützt seine Frau voll und ganz. Festivitäten, Benefizveranstaltungen oder der Buttermandelkuchen für den Ruandatag – Sigrid Weimar packt überall mit an. "Ruanda ist sein Leben, und ich freue mich für ihn, dass er da so aktiv sein kann", sagt die 75-Jährige, denn sie weiß ganz genau, dass er kein Mensch ist, der zu Hause vor dem Fernseher glücklich wird.

Bei aller Geschäftigkeit gibt es einen Ort im Haus, an dem die Weimars regelmäßig die Welt draußen mal für eine Weile vergessen: die Terrasse. Dann geht keiner ans Telefon, und Sigrid und Helmut reden über alles Mögliche. Auch über das, was gerade quer liegt. "Weil Ärger muss ausdiskutiert werden", sagt Helmut Weimar. "Bei uns gibt es das nicht, dass wir uns acht Tage anschweigen. Wir klären das gleich. Das ist neben Vertrauen das Wichtigste für eine gute Beziehung."

Diskussionsbedarf hatte die temperamentvolle Sigrid früher vor allem, wenn ihr Helmut gelegentlich erst um 4 Uhr morgens vom Stammtisch zurückkam. "Vielleicht, weil sie da nicht mitgefeiert hat", lacht er. "Heute regt mich ja kaum noch was auf", meint sie gelassen. "Höchstens, dass er gern vor dem Fernseher einschläft." Doch die Weimars, und das macht wohl unter anderem ihr Glück aus, haben auch mit Mitte/Ende 70 ihre Gewohnheiten nicht komplett verändert. Alles ist ein bisschen gemächlicher geworden, ja. Und die Bar im Kuhstall, in der sie früher oft mit Freunden anstießen, ist zwar längst passé. "Aber wir feiern immer noch gern", sagen beide. "Außerdem fällt uns immer ein neues Reiseziel ein – langweilig wird uns sicher nicht."

Apropos keine Langeweile: Plötzlich fällt Sigrid Weimar an dieser Stelle ein, wie der junge Helmut, der ein ziemlich gut aussehender Kerl mit vollem Haar war, sie ganz am Anfang mit der Vespa im Friseursalon abholte. "Auf wen wartet der?" fragte die Kollegin damals neugierig. Als die junge Sigrid stolz "Auf mich!" sagte, war die Kollegin sicher: "Den hast du nicht lange. Das ist der James Dean von der Aar." Sigrid Weimar fackelte nicht lange und erklärte ihr, dass sie genau den mal heiraten werde. "Denn da hat mich der Ehrgeiz gepackt!", beendet die heutige Frau Weimar die kurzweilige Anekdote. Gleichzeitig schaut sie ihren Mann an. Und richtig – dann lachen wieder beide. Stefanie Rüggeberg

Die Idee:

Glück in der Liebe wünschen wir uns alle. Nur: Wie schafft man das eigentlich, dass es auch so richtig lange bleibt – am besten für immer? Wir haben Paare, die schon seit Jahrzehnten zusammen sind, nach dem Geheimnis ihres Glücks gefragt. Die Antworten und Geschichten erzählen wir in unserer neuen RLZ-Serie.