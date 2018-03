Gesundheit: St. Vincenz bestreitet Hygienemängel

Ist die Hygiene in der größten Klinik im Landkreis schlecht? Ein Bericht des ARD-Magazins "Plus Minus" legt das nahe. Doch das St.-Vincenz-Krankenhaus – wie die Hessische Krankenhausgesellschaft – kritisieren die zugrunde liegende Datenbasis.

Grüne und rote Punkte hat das ARD-Magazin "Plus Minus" für die Hygiene in Krankenhäusern vergeben: Das St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg hat als einziges im Kreis mit rot abgeschnitten, sieht die Vorwürfe aber als unbegründet.

Foto: Symbolfoto/Archiv

Vier grüne Punkte in Limburg-Weilburg prangen auf einer interaktiven Karte auf der Internetseite des ARD-Magazins "Plus Minus". Vier Mal alles in Ordnung in Sachen Hygiene in Kliniken der Region: Weilburger Kreiskrankenhaus, die Vitos-Einrichtungen in Weilmünster und Hadamar, die Neurologische Klinik in Bad Camberg. Auch in Diez: ein grüner Punkt für das Krankenhaus. Und dann: ein großer roter Punkt. Das Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus ist in Sachen Hygiene schlecht aufgestellt. Das legt zumindest die Karte nahe. Sie bewertet Kliniken grün, die gewisse Mindestkriterien erfüllen. Es geht dabei um die Anzahl von Hygienefachpersonal.

Das Problem in Limburg: Es gab und gibt zwar eine Krankenhaushygienikerin, jedoch vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene in Freiburg. Externe Hygieniker führen in der Systematik des Reports sofort zu einer negativen Bewertung.

Die Frau, so erklärt es das Krankenhaus, war und ist auf einer halben Stelle beschäftigt. Zudem befand sich 2014 bereits eine eigene Krankenhaushygienikerin in Ausbildung. Diese Konstellation sei "vorab jedoch ausdrücklich von den Genehmigungsbehörden freigegeben" worden, erklärt Nicola von Spee, Pressesprecherin des Hauses.

Wie alt die zugrunde liegenden Daten sind, zeigt Dr. Gundi Heuschen. Sie ist jene Krankenhaushygienikerin in Ausbildung, die eben diese Ausbildung bereits 2015 abgeschlossen hat und nun im Haus verantwortlich ist für Hygiene – das heißt, insbesondere für die Ausbildung und Schulung von Personal in diesen Fragen.

Zum Haus gehören derzeit nach eigener Darstellung zudem, neben der weiterhin beschäftigten Fachkraft aus Freiburg, drei Hygienefachkräfte, 13 hygienebeauftragte Ärzte und 44 hygienebeauftragte Pflegekräfte. Wie auch von Spee sagt Heuschen über die Daten von "Plus Minus": "Das ist extrem unwissenschaftlich." Gesetzesvorlagen würden individuell interpretiert. So seien externe Hygieniker gesetzlich überhaupt nicht verboten – führten aber automatisch zur negativen Bewertung.

Ebenso wie St. Vincenz weist auch die Hessische Krankenhausgesellschaft, Interessenvertretung von rund 170 hessischen Kliniken, auf einen – aus ihrer Sicht – "groben Fehler" in der Datenlage hin: Hygieneverordnungen der Länder seien nicht berücksichtigt worden. Zudem seien die Daten zu alt. Lege man die hessische Gesetzeslage an die aktuellen Zahlen von Ende 2016 an, so hätten "deutlich weniger als 10 Prozent der Kliniken die Personalvorgaben nicht erfüllt", wie es Rainer Grunke, geschäftsführender Direktor des Interessenverbandes, beteuert. Kliniken hätten seither Hygienepersonal aufgestockt.

Als "unredlich" bezeichnet es die Krankenhausgesellschaft, wenn der Bericht den Eindruck erwecke, es gäbe einen direkten Zusammenhang zwischen der Zahl der Hygienefachkräfte und dem Auftreten von multiresistenten Erregern (MRSA). So sieht es auch Dr. Gundi Heuschen: Nachdem 2014 und 2015 bei je rund 150 Menschen MRSA gefunden wurde, führte das Haus Mitte 2016 ein Screening für neu aufgenommene Patienten ein – um zu sehen, wie viele Menschen sich denn im Haus mit den Keimen anstecken. Laut Heuschen war das seit Juli 2016 bei genau einem Patient der Fall – schlechte Hygiene sehe anders aus. Dass nach dem "Plus Minus"-Bericht Patienten anriefen, um sich zu erkundigen, was denn los sei, sei verständlich, sagt von Spee – aber sehr ärgerlich.

Erfreut ist man hingegen in den Vitos-Kliniken Weilmünster und Hadamar. Nachvollziehbar, schließlich fällt die Bewertung grün und damit positiv aus. "Wir freuen uns natürlich über die positive Bewertung", erklärt Geschäftsführer Martin Engelhardt. Das Thema Hygiene habe bei Vitos schon immer einen hohen Stellenwert und werde dies natürlich auch weiterhin tun. Mittlerweile habe man die Anzahl der hygienebeauftragten Pfleger im Vergleich zur Datenerhebung 2014 weiter ausgebaut. Zu den beiden in Weilmünster tätigen hygienebeauftragten Ärzten werde in absehbarer Zeit ein weiterer hinzukommen.

Auch das Kreiskrankenhaus in Weilburg schneidet in der deutschlandweiten Übersicht positiv ab und setzt einen grünen Punkt auf der Karte. Dort sind beispielsweise laut Qualitätsbericht gleich fünf hygienebeauftragte Ärzte im Einsatz. Geschäftsführer Peter Schermuly war am Freitag aber nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen. Malte Glotz/Christian Keller

Woher die Daten stammen

Das Magazin „Plus Minus“, das zusammen mit dem Investigativteam „Correktiv“ an seiner Story gearbeitet hat, beruft sich beim Anlegen der Qualitätskriterien auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, das gewisse Zahlen von Krankenhaushygienikern, Hygienefachkräften, hygienebeauftragten Ärzten und hygienebeauftragten Pflegern empfiehlt, je nach Größe eines Hauses. Die Daten stammen aus dem Jahr 2014 und basieren auf den Krankenhausqualitätsberichten, die öffentlich verfügbar sind. mgl