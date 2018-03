Gelungener Auftakt für die Festwoche

Das runde Leder spielt in dieser Woche eine große Rolle, denn die TuS feiert 100 Jahre Fußball in Niederneisen. Neben dem Verbandsgemeindeturnier warten zahlreiche Einlagespiele auf Zuschauer. Zum Auftakt gab es am Sonntag einen Wettbewerb, bei dem Ortsvereine in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten.

Mit voller Wucht in das Tor. Mit einem Speedmesser wurde die Geschwindigkeit des Torschusses registriert. Dabei erwiesen sich die Kirmesburschen und -mädchen als besonders schussstark. Am Ende des Wettkampfs hatte die Mannschaft in der Gesamtwertung die Nase vorn. Foto: up

Niederneisen – Das runde Leder spielt in dieser Woche eine große Rolle, denn die TuS feiert 100 Jahre Fußball in Niederneisen. Neben dem Verbandsgemeindeturnier warten zahlreiche Einlagespiele auf Zuschauer. Zum Auftakt gab es am Sonntag einen Wettbewerb, bei dem Ortsvereine in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten.

So gab es sportliche Vergleiche im „Menschenkicker“, einem Spielfeld, bei dem die Fußballer nur über einen beschränkten Aktionsradius verfügen, Begegnungen auf dem DFB-Minispielfeld, Fußballkegeln und einen Speedmesser, bei dem die Geschwindigkeit erfasst wurde, mit der die runde Kugel ins oder auch am Tor vorbei schoss.

Sechs Mannschaften waren am Start. Die Besonderheit: In jedem Team musste mindestens ein Mann oder eine Frau vertreten sein. So unterstützte beispielsweise TuS-Vorsitzender Ulrich Hasselbach die Tanzgruppe La Boum in den Spielen. Weiter im Wettbewerb waren die Kirmesburschen und -mädchen, „Jugend Niederneisen & friends“, die Alte-Herren-Mannschaft der TuS, die Donnerstagsfrauen und der Gemeinderat. So gab es auch ein Wiedersehen mit Ex-Torhüter und Ortsbürgermeister Karl-Werner Jüngst, der beim Gemeinderat zwischen den Pfosten stand.

Alle waren ehrgeizig bei der Sache, doch die Freude am gemeinsamen Sport stand ganz groß in den Gesichtern geschrieben. Am Ende siegten die Kirmesburschen im Spaßwettkampf, gefolgt von „Jugend Niederneisen & friends“, den Alten Herren, den Donnerstagsfrauen, dem Gemeinderat und der Tanzgruppe La Boum.

„Es war ein gelungener Auftakt. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Geschehen auf dem Sportgelände“, freute sich Uwe Welter, Geschäftsführer der TuS über den ersten Tag der Veranstaltungsreihe. Neben dem Verbandsgemeindeturnier nannte Welter besonders das Alte-Herren-Blitzturnier als einen der Höhepunkte. Am Freitag, 3. August, von 19 bis 21 Uhr, sind dabei viele bekannte Gesichter aus vergangenen Jahrzehnten auf dem Sportplatz zu sehen. Weiter haben viele ehemalige Spieler aus der TuS Niederneisen bereits ihre Teilnahme am bunten Abend am Samstag, 4. August, ab 20 Uhr zugesagt. Der bunte Abend gilt als offizieller Festakt im lockeren Rahmen. up