Musik, Theater, Tanz, Literatur, Philosophie, Theologie: Kulturfreunde können sich auf einen abwechslungsreichen Sommer einstellen, denn das Lahnfestival „Gegen den Strom“ wird von Mai bis Oktober an die 50 Veranstaltungen in die schönsten Spielstätten zwischen Diez und Lahnstein bringen. Zum zehnten Mal findet das Festival im Kultursommer Rheinland-Pfalz statt, der dieses Jahr unter dem Motto Industriekultur steht. Und wie jedes Jahr hat Festivalintendant Diethelm Gresch seine mannigfaltigen Beziehungen spielen lassen, um renommierte, gefragte und vielversprechende Künstler an die Lahn zu rufen.

Dabei setzen Gresch und seine Mitstreiterin Tatjana Dorsch wieder auf das bewährte Konzept der vergangenen zwei Jahre: hochkarätige Kultur zu freiem Eintritt. „Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht“, betont ...

Lesezeit für diesen Artikel (638 Wörter): 2 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.